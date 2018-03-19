بالتفاصيل - فسخ التعاقد مع صيدلية وطبيبة!

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارين، الاول حمل الرقم 198 تاريخ 17/3/2018، قضى بموجبه فسخ التعاقد مع صيدلية "نور الدين " لصاحبها الصيدلي مهدي محمد يونس، والثاني حمل الرقم 199 تاريخ 17/3/2018 وقضى بفسخ العقد مع الدكتورة زينب علي عيسى (أمراض الغدد الصماء)، وذلك بعدما تبين أن صيدلية " نور الدين"، والدكتورة عيسى قد خالفا قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الاجراء.

وطلب الدكتور كركي إلى المكاتب والمصالح والمديريات المعنية كافة، في الصندوق عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية صادرة بإسميهما إعتبارا من 21/3/2018.

وحذر الدكتور كركي "كل من تسول له نفسه من صيادلة وأطباء ومستشفيات، مختبرات ومراكز أشعة، مخالفة أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته وعدم الإلتزام بالعقود الموقّعة مع الصندوق وذلك تحت طائلة فسخ هذه العقود والملاحقة القانونية عند الإقتضاء.



"الوكالة الوطنية للإعلام"