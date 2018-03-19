أبي رميا خلال استقباله أهالي جبيل في دارته: مشروعنا بناء دولة القانون وتامين العدالة الإجتماعية

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التقى عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا اهالي قضاء جبيل في دارته في اهمج وسط اجواء وديّة. والقى كلمة أكد فيها "ان مشروع التيار الوطني الحر هو مشروع كرامة، ومقومات تحقيقه اصبحت موجودة بعد وصول العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية، وقد برهن ذلك من خلال أدائه الحكيم الذي رفع رأس لبنان وصان كرامة شعبه".

وأشار أبي رميا الى أن "الانماء الحقيقي يكون في بناء دولة العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن"، لافتا الى ان "مجتمعنا اصبح اكثر انحرافاً نحو الخدمات الشخصية والخاصة"، معتبراً ان "الانماء يكمن في وضع خطط تؤمن الكهرباء 24/24 ومياه، بدون عرقلتها بسبب اتهامات باطلة بالصفقات والسمسرات، وبشبكة مواصلات وانارة وشبكات صرف صحي ومحطات تكرير، واستشفاء، واستخراج النفط والغاز والقضاء على الدين العام، وخلق فرص عمل خاصة للشباب اللبناني".

واكد ابي رميا "ان النائب صاحب رسالة التواصل الدائم والمباشر مع الناس"، مشيرا الى انه كان وسيبقى شعاره "النائب المواطن" وباب منزله مفتوحاً لاستقبال الجميع، لافتاً الى ان دور النائب الاساسي تشريع القوانين العامة، لا تأمين الخدمات الخاصة للمواطنين"، مشدداً على "ان الدولة التي تحترم شعبها تؤمن له حقوقهم دون منّة من احد".

واردف النائب الجبيلي ان "مشروعنا، مشروع بناء دولة المواطنة والقانون، وليس دويلة المصالح الفردية والشخصية، وحماية القوانين لا تخطيها"، منوهاً بموقف الرئيس عون الثابت تجاه شعب لبنان العظيم، الذي لطالما اتكل عليه وراهن على كرامته وايمانه بلبنان القوي، داعياً الناخبين الجبيليين الى تجديد العهد للعهد والتصويت في 6 أيار المقبل لنواب تكتل التغيير والاصلاح.

ولكل المراهنين على خسارة ابي رميا، قال "ياما سكرنا بيوت كثيرة كانت اقطاعية"، خاتماً "انني مرشح نهج العماد ميشال عون الذي تعلمت منه الإباء والاصالة والوطنية والكرامة، لذلك اخترت عنوان حملتي الانتخابية "خلي صوتك مشروع كرامة، انماء وشباب".