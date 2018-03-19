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طقس آذار يخيّب الآمال.. والوضع سيصبح مأساويّاً

19
MARCH
2018
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
 
الكتل القطبية تغطي الغرب والموجة المدارية الحارة، الشرق الأوسط. وتشمل حركة التيارات القطبية، المناطق الأوروبية الوسطى والغربية وسوف تتمدّد في الأيام القادمة نحو دول المغرب وشمال غرب الجزائر حيث ستتساقط الثلوج بشكل كثيف، بينما تكون الأمور في المناطق الشرقية معاكسة تماماً لهذا الوضع اذ ينتظر الحوض الشرقي للمتوسط طقساً لاهباً بين الخميس والسبت.
 
يسيطر المنخفض الإيسلاندي على القارة الأوروبية بقيم ضغط جوّي متدنية، ويستقطب نحوها الكتلة القطبية الباردة دون ان يعاكسها اي مرتفع جوّي، وما زال خط المنخفضات الجوية الذي رسمه الأطلسي، يغذي المناطق الجنوبية من اسبانيا وايطاليا، وصولاً الى تركيا دون ان تصل الى لبنان وفلسطين والأردن، ففي حين تهبط قيم الضغط الجوّي فوق شمال البحر المتوسط وجنوب اوروبا الى 998hpa وتبقى مرتفعة فوق الصحاري الليبية والمصرية 1014hpa تتدفّق التيارات الدافئة شمالاً وتعيق سير الأمطار نحو شمال افريقيا وبالتالي لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، بينما حين ترتفع قيم الضغط الجوّي فوق وسط اوروبا يساهم الوضع في دفع المنخفضات الجوّية نحو البحر المتوسط ومن ثم مناطق الشرق الأوسط.
 
شهر آذار الذي انتظرناه معيناً ومنقذاً الطبيعة من الجفاف، يخيّب آمال المزارعين الذين يدقّون ناقوس الخطر لأنهم يعتمدون على مياه الآبار بدل خيرات السماء في مثل هذا الوقت. لكن الوضع نحو التأزّم لا بل سيصبح مأساويّاً، بسبب تعمّق الضغط المنخفض فوق اوروبا الأمر الذي ينعكس سلباً على الدول العربية فتنحرف المنخفضات الجوّية نحو مناطق ذات قيم ضغط منخفضة.
 
طقس يوم الثلاثاء:
 
مشمس الى قليل الغيوم، تتراجع درجات الحرارة من 29 الى 23 درجة وتبقى طبقات الغبار كثيفة في الأجواء.
 
الحرارة على الخط الساحلي: 23 درجة و24 في الجنوب وعلى الساحل الفلسطيني، تتراجع ليلاً الى 17 درجة
 
على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 14 ليلاً
 
في البقاع: 23 نهاراً و 12 ليلاً
 
الرياح: جنوبية غربية مصدرها شمال مصر سرعتها 15 كلم في الساعة تشتد لتصل الى 40 كلم في الساعة.
 
الرطوبة: 35 الى 40%
 
الضغط الجوّي: 1015hpa".
 
 
 
 
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