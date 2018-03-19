بالفيديو - الزينة جماجم وهياكل عظمية.. حفل زفاف بالأسود يرعب اللبنانيين!

A + A -

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو وصور لما قيل إنه حفل زفاف مريب داخل حديقة عامة في منطقة بلونة كسروان في وسط لبنان.

وقال موقع "رادار سكوب" ،اللبناني إن حفل الزفاف أثار ريبة الأهالي في المنطقة، حيث طغى عليه اللباس الأسود، وتم تزيين الحديقة وقالب الحلوى بالجماجم، فيما كسيت الجماجم بسائل أحمر اللون، يجري بشكل متقطع.

وأشار الموقع إلى أن بلدية كسروان أعطت الإذن لأحد الأشخاص لإقامة حفل، اتضح لاحقا أنه أعطى اسما وهميا، وادعى بأنه تزوج في كنيسة مار زخيا عجلتون.

وتابع الموقع أن المفاجأة كانت بما جرى داخل الحفل، وفي المدعوين، والطقوس الغريبة، التي شوهدت من خلف أسوار الحديقة، خاصة وأن العروس كانت أيضا ترتدي الأسود!

وأكد على أن المشهد الخارج عن المألوف أثار حفيظة أهالي المنطقة، ووصلت هذه المعلومات إلى المجلس البلدي، فضلا عن الأجهزة الأمنية في المنطقة، التي باشرت على الفور في متابعة تفاصيل ما جرى.

المصدر: رادار سكوب