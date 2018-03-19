أسرار الصحف ليوم الاثنين 19 آذار 2018

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البناء

خفايا

أكدت أوساط سياسية أنّ التحالف الانتخابي بين أحد الأحزاب وتيّار كبير في قوى 14 آذار لم يصل إلى خواتيم سعيدة للطرفين، بالرغم من ترويج أوساط الطرفين أنّ اللقاءات بينهما إيجابية. وأوضحت الأوساط أنّ عدم حصول لقاء بين رئيسَي الحزب والتيّار يؤكد أنّ العلاقة بينهما في غاية التدهور، بالرغم من دخول دولة كبرى على خط المصالحة بين الجانبين.

كواليس

وصفت مصادر إعلامية روسية نتائج الفوز الساحق للرئيس الروسي في الانتخابات الرئاسية بزيادة أكثر من 50 من الأصوات على أول منافسيه، وهي سابقة في المنافسات الانتخابية باعتبار معركة الغوطة وانتصاراتها في سورية صوتاً ذهبياً في الانتخابات عطلت مفعول التهديدات الأميركية والحملات البريطانية وحوّلتها إلى أوراقاً ملغاة لا قيمة لها في حاصل الانتخابات كما خطط لها أصحابها لتصوير الاقتراع لبوتين تهديداً لأمن روسيا…

الجمهورية

أبدى دبلوماسي غربي تعجُّبه لارتباك تيار سياسي في إدارة تحالفاته الإنتخابية.

وصف مرجع سياسي هيئة مستحدثة بأنها «شاهد ما شافش حاجة» نظراً لعجزها عن رصد المخالفات والتدخّلات الفاضحة في إستحقاق حسّاس.

عُلم أن أبناء إحدى الطوائف وهم أقلية في منطقة شمالية يعتزمون عدم الذهاب إلى أقلام الإقتراع لأن المقترعين منهم حتى ولو وضعوا أوراقاً بيض سيرفعون الحاصل الذي لن يترجم هدفهم.

اللواء

لغز

تعددت أسباب تعثر التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية ولم تفلح مفاوضات المعنيين من الطرفين في إحراز أي تقدم على مستوى الدوائر المطروحة على بساط البحث!

غمز

كشفت مناسبة إنتخابية في دائرة كسروان عن حجم التباعد المتزايد بين قطبين ينتميان إلى جهة سياسية واحدة!

همس

تبين أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت عن مؤتمر روما تختلف جذرياً عن الأجواء الإعلامية اللبنانية التي أُطلقت حول نتائج المؤتمر!

المستقبل

يُقال أن أوساطاً مطلعة تشير إلى أن ثلاثة معطيات تواكب انعقاد المؤتمرات الدولية حول لبنان هي: ضرورة الاستمرار بسياسة النأي بالنفس، وإيجاد حل لمشكلة السلاح غير الشرعي، والقيام بإصلاحات مالية واقتصادية.