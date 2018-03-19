هل من تعيينات هذا الثلاثاء؟

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استبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» إصدار مجلس الوزراء تعيينات في جلسته هذا الثلاثاء، وأشأرت إلى أن ما من شيء مؤكد خصوصا أن الأمر يطرح من خارج جدول الأعمال.



ولفتت إلى أن ملف الكهرباء بدوره قد يعاد طرحه من زاوية التأكيد على تخصيص جلسة له بعدما طلب الرئيس ميشال عون من الوزراء تحضير اقتراحات.



إلى ذلك توقعت مصادر وزارية أن يطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الوزراء على نتائج مؤتمر روما في الوقت الذي أكدت فيه أن ثمة مسؤولين دوليين لم يتحدثوا أمام بعض الوزراء عن معطيات جيدة ما فسر بأن ما من التزامات مباشرة تجاه لبنان وهو أمر اعتبرته المصادر بأنه يحمل تخوفا معينا.



وأوضحت المصادر أن ما حكي مؤخرا عن تدريبات تجريها سفن أميركية في المنطقة يستدعي استفسارا علما أن ما من معطيات واضحة حول الموضوع.