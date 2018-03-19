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انتخابات 2018 - هذه هي اللوائح التي تم اعلانها حتى الساعة

19
MARCH
2018
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تمّ أمس اعلان أربع لوائح انتخابية، وهي:

-  لائحة العزم في دائرة طرابلس-المنية-الضنية والمؤلفة من: علي درويش (علوي-طرابلس)، جهاد يوسف (ضنيه-سني)، كاظم الخير (سني -منية)، ميرفت الهوز (سني طرابلس)، نقولا نحاس اورثودكس (طرابلس)، محمد الفاضل (سني الضنية)، رشيد المقدم (سني طرابلس)، محمد الجسر (سني طرابلس)، توفيق سلطان (سني طرابلس)، جان عبيد (ماروني طرابلس)، نجيب ميقاتي (سني طرابلس)
- لائحة الوفاء والامل في دائرة بعلبك - الهرمل، وتم إعلانها برئاسة الوزير حسين الحاج حسن من قلعة بعلبك التاريخية.
- لائحة تحالف «القوات» والكتائب في زحلة تحت شعار «زحلة قضيتنا» وضمت: القاضي جورج عقيص (روم كاثوليك)، النائب ايلي ماروني (موارنة)، ميشال فتوش (روم كاثوليك)، محمّد علي أحمد مينا (سنّة)، قيصر نعيم رزق المعلوف (روم الارثوذكس)، عامر محمّد الصبوري (شيعة)، بوغوص كورديان (ارمن ارثوذكس).
- لائحة «القوات» والمستقلين في المتن الشمالي، وضمت: ادي أبي اللمع، رازي الحاج، شكري مكرزل، وجنرال هاشم زرد (عن المقاعد المارونية)، آرا كيونيان (ارمن ارثوذكس)، لينة مخيبر وجيسكا عازار (روم ارثوذكس) وميشال مكتف (روم كاثوليك).

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