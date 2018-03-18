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ظل الرجل يعاني من عدم قدرته على مضغ الطعام 39 عاماً! فماذا حدث عندما تناوله للمرة الأولى في حياته

18
MARCH
2018
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رغم بلوغه سن ال 39 عاماً ، لكنه تناول الطعام للمرة الأولى في حياته وأحس بفرحة كبيرة لا توصف وهو يمضغ الطعام لأول مرة منذ أربعة عقود .

وفي التفاصيل تعرض الهندي “راجنرا بانشال”،39 عاماً لكسر في فكه عندما كان في السنة الأولى من عمره، عقب سقوطه على وجهه.

و لم يتمكن والدا راجنرا من علاجه، بعدما ثبتت فتحة فمه عند 1.5 سم، الأمر الذي جعله لا يتناول الطعام مطلقاً، طوال حياته، وكان يعتمد في غذائه على السوائل وفقاً لصحيفة “ميرور”.

وظل الرجل يعاني طوال هذه السنين، من سوء التغذية، حتى ذهب لإحدى المستشفيات، وهو يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وهناك لم يستطع الطبيب المعالج رؤية الأسنان للكشف عليها.

وحينها قرر الطبيب، إجراء عملية لإصلاح الفك، ليتمكن من تناول الطعام، والتحدث بشكل صحيح، وبالفعل نجحت العملية، واستطاع الطبيب أن يفتح فمه؛ ليتناول بعدها كل ما حرم منه طوال تلك السنين.

وقال “راجنرا”: “وضعي المالي لم يسمح لي بتحمل تكاليف العلاج، رغم أن الكثيرين كانوا يسخرون من مظهري، وفي الشهور الماضية، لم أستطع تحمل آلام الأسنان، فاضطررت أن أذهب للطبيب، وخضعت لعملية جراحية استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة، وبعدها تم شفائي”، معبراً عن سعادته الكبيرة وهو يمضغ الطعام ويتذوقه لأول مرة .
المصدر : سيدتي
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