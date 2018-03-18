سيمون أبي رميا النائب المواطن والإنساني!

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في زمن الشعارات الإنتخابية الرنانة، يجد أهالي جبيل أنفسهم مرتاحين مع خياراتهم السابقة، "نوابنا ببيضوا الوج"! تكاد تشعر بأنهم جالسين في منزلهم عند رؤيتهم في دارة النائب سيمون أبي رميا، تسمعهم يرددون بأن هذا البيت دائماً مفتوح، تراهم يصافحون نائبهم بكل عفوية، يتفاعلون معه بحماسة حين يتلو برنامجه الإنتخابي، وجوهم تقول أمراً واحداً: سنجدد لك الثقة.

اليوم، استقبل النائب سيمون أبي رميا أهالي جبيل في دارته في اهمج ليخبرهم عما أنجز وعما سينجز، وسمع لهم ولمطالبهم، مؤكداً أن حقوق المواطن يجب أن تصل إليه من دون أن يسعى لها، تحدث عن إستئصال الفساد ، وعن مشروع بناء الدولة الذي بات أقرب من أي وقت مضى.

كان حازم ببرنامجه، إنما خانته دمعته التي ما استطاع أن يخفيها حين أخبره أحد الموجودين من ذوي الإحتياجات الخاصة عن معاناته، ليرد عليه: " حبيبي إنتَ، يا ليت الكل يملك الوعي الأخلاقي"

سيمون أبي رميا المواطن الإنساني بالدرجة الأولى أكسبته لقب نائب في السابق، وهو على ثقة أن أهالي جبيل سيجددون الثقة.

سالي الحداد