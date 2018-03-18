بالارقام: من هي الطائفة الاكثر ترشيحاً...ومن هي الأقل؟

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يتساوى الشيعة والسنة بعدد المقاعد في المجلس النيابي فلكل طائفة 27 مقعداً، اما الفارف الشاسع بارقام المرشحين، حيث تقدم 304 عن المقاعد السنية، و137 عن المقاعد الشيعية، فيفسره الخبراء على الشكل الآتي:

الدروز والروم الكاثوليك يتساوون بالمقاعد، وعددها 8 لكن منهم. اما في عدد المرشحين فالفارق بسيط : الكاثوليك 62 مرشحاً بينما الدروز 56

الطائفة العلوية في صدارة عدد المرشحين مقارنةً بقعديها الوحيدين، حيث بلغ عدد المرشحين العلويين 30 مرشحاً.

عدد مقاعد الموارنة هو الاعلى في المجلس النيابي ويبلغ 34 مقعداً، لكن على الرغم من ذلك حل عدد المرشحين الموارنة في المرتبة الثانية حيث بلغ 230.

التوزيع الطائفي والمذهبي لمقاعد النواب جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية. على امل ان يكون معيار الفوز الكفاءة والتمثيل الصحيح.