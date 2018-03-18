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موعد الانتخابات يقترب والموازنة على وتيرة متسارعة للاقرار

18
MARCH
2018
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 49  يوماً على الانتخابات النيابية، وثمانية ايام تفصلنا عن الموعد النهائي لاعلان اللوائح ، ليكون الاسبوعُ الطالع، الذي من المنتظر ان يشهد أكثر من اتصال ولقاء وتشاور، حاسماً على صعيد الترشيحات النهائية والتحالفات السياسية واللوائح الانتخابية

واذا كانت القوى والأحزاب باتت في الأمتار الأخيرة لحسم خياراتها، فالثابت في ضوء ما يقتضيه النظام النسبي، انَ لا تحالف لأي حزب او تيار مع أي طرف آخر على كامل مساحة الوطن، بل سيكون المشهد كِنايةً عن التقاءٍ انتخابي في دائرة وتنافسٍ في أخرى

اليوم، اعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لائحته في طرابلس المنية الضنية، والقوات اللبنانية في زحلة والمتن الشمالي. فيما سُجّلت سلسلة مواقف لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من بوابة كسروان الفتوح التي جالها ساحلاً ووسطاً وجرداً، مروراً بالصرح البطريركي في بكركي الذي شهد خلوة بينه وبين البطريرك الماروني.

والى جانب الانتخابات، سيكون الاسبوع المقبل اسبوعَ الغوص باعتمادات الموازنة واداراتِها ووزاراتها في جلسات يومية، صباحاً ومساء للجنة المال والموازنة التي تَرفع شعار السرعة بلا تسرّع في عملها التدقيقي الاصلاحي والرقابي.


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