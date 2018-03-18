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الخطيب يشدّد في جولة شوفية على بناء وطن حر ودولة خالية من الفساد

18
MARCH
2018
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إستكمالاً لجولاته الشوفية ، زار وزير البيئة طارق الخطيب بلدة مزبود حيث عقد لقاء حاشد في دار السيد ياسر الخطيب بحضور السيد سمير الخطيب وفاعليات البلدة وتناول البحث الشؤون الوطنية والانمائية.
وألقى الوزير الخطيب كلمة شدد فيها " على اهمية بناء دولة خالية من الفساد وعلى اهمية بناء وطن حر "، وبعدما أبدى إفتخاره بإنتمائه الى اقليم الخروب تحدث عن الانتخابات فقال " إن القانون الانتخابي رغم تحفظات البعض عليه أتاح لكل مواطن فرصة المشاركة الفعلية ".
وعرض للوضع الانتخابي ايام المرحومين كمال جنبلاط وكميل شمعون حيث " كان هناك احترام وتشاور مع الاقليم ولم تكن هناك تبعية والمطلوب اليوم عودة صورة الاقليم كما كانت في الماضي ولا ينقصنا شيء لنعيد تلك الصورة وليصل من يعبّر عن صوت الاقليم ".وعاهد " البقاء مع الناس والى جانب الناس وألا يكون حضوره مقتصراً على غفلة من الزمن وتشكيل أداة ضغط مع الاهالي لتحقيق مطالب المنطقة".
وشملت جولة الوزير الخطيب بلدة كترمايا وبلدة الناعمة حيث عقد اجتماع في مركز التيار الوطني الحر .وتوجّه الخطيب الى الحزبيين بالقول " علينا كلنا في التيار الوطني الحر العمل للتيار وكلنا مسؤولون عن إنجاح هذه المرحلة التي ترسم لنا المستقبل".
من ثم توجه الخطيب الى بلدة عانوت حيث عقد لقاء في منزل المختار محيي الدين الجعيد بحضور جمع من آل جعيد وفعاليات البلدة ، وتم النقاش في قانون الانتخاب.
وكان وزير البيئة زار بلدة البيرة وأجرى لقاءات اجتماعية وغلتقى رئيس البلدية رفيق مسلم بحضور حشد من أعضاء المجلس البلدي.وشدّد " على أهمية الاقتراع الكثيف من قبل قرى الشوف في سبيل استعادة الحقوق وتكريس العودة الفعلية الى الشوف". ثم انتقل الخطيب الى منزل المختار ذبيان صفير وعقد بعدها لقاء مع مناصري التيار الوطني الحر.

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