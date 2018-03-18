مؤسسة رينه معوض نظّمت ورشة عمل حول تطوير الإدارة الداخلية والمالية للبلديات

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في إطار برنامج "بناء التحالفات للتقدّم والتنمية والاستثمار المحلي (بلدي - كاب)" المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، نظمت مؤسسة رينه معوض ورشة عمل حول تطوير الإدارة الداخلية والمالية للبلديات. أقيمت الورشة في فندق Padova Hotel في سنّ الفيل، يوم الخميس في 15 آذار 2018، بمشاركة أكثر من 33 ممثلا عن أكثر من 20 مجلس بلدي من مختلف المناطق اللبنانيّة، استفادوا من خبراء البرنامج وهم: نادين رومية، مديرة برنامج بلدي – كاب، القاضيان الماليان في ديوان المحاسبة روزي صادر ووسيم أبو سعد، الأستاذ حسين حلّال، المدير المالي لبلدية بيروت سابقًا والخبير جوزيف متري.

أمّا البلديّات المشاركة فهي: العبّادية، القرية، برجا، جزين، عاليه، قرنايل، بر الياس، القبيات، بكفيا المحيدثة، الصرفند، مشمش – عكّار، الحازمية، الجديدة – البوشرية – السدّ، تنّورين، الشويفات، الشياح، عنجر – حوش موسى، برقايل، الميناء، حاصبيا وبشمزين. بالإضافة إلى اتحاد بلديات الغرب الأعلى واتحاد بلديات الحاصباني.

تم تصميم هذه الورشة لبناء قدرات مجالس الإدارة ودعمها في تطوير ومشاركة نماذج ممارسة الحَوْكَمة الرشيدة. أمّا الهدف منها فتطوير المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الحَوْكَمة في المنظمات غير الحكومية. تخلّلت الورشة التي استمرّت منذ الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الثالثة من بعد الظهر، حلقة حول الملاك (شرحه، أسس تعديله وأسباب الحاجة إلى تعديله) تلاها عرضًا لأسئلة البلديّات حول نظام الموظفين ونظام الأجراء، اللجان البلدية، والتوصيف الوظيفي التي جُمعت من خلال زيارات العمل، والإجابة عنها.

والجدير ذكره أنّ استفسارات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وهواجسهم كان قد تم جمعها من قبل مؤسسة رينيه معوض من خلال اجتماعات مكثفة على أشهر مع البلديات المذكورة اعلاه، وغيرها. خُصّصت الجلسة الأخيرة لشرح التعديلات المضافة على نظام الموظفين الذي قدّمته مؤسسة رينيه معوّض خلال زيارات العمل الأولى مع البلديات. في ختام الورشة، تم التحضير لوضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل تعديل الأنظمة والملاكات.