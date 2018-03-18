إنتخابات 2018 : بالأسماء- من تضمّ لائحة ميقاتي في طرابلس والمنية - الضنية؟

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أُعلنت لائحة "العزم" في طرابلس، اليوم الأحد، التي تضمنت الأسماء التالية:

جهاد يوسف عن المقعد السني في الضنية، علي درويش عن المقعد العلوي في طرابلس، كاظم الخير عن المقعد السني في المنية، ميرفت الهوز عن المقعد السني في طرابلس، نقولا نحاس عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس، محمد الفاضل عن المقعد السني في الضنية، رشيد المقدم عن المقعد السني في طرابلس، محمد نديم الجسر عن المقعد السني في طرابلس، توفيق سلطان عن المقعد السني في طرابلس، جان عبيد عن المقعد الماروني في طرابلس، نجيب ميقاتي عن المقعد السني في طرابلس