الوزير باسيل من حراجل :أهل كسروان قلبهم كبير فهم حموا الارض والقضية

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ضمن جولته في كسروان , انتقل باسيل إلى حراجل، حيث قال: "نحن لا نقسم بل نوحد ونمد الجسور ونوسع المساحات، وقيمة مشروعنا ان اشعاعنا ابعد من لبنان وطاقاتنا وفكرنا اكبر من لبنان".

ولفت إلى أن "من قدم حياته كلها لجيش لبنان وعسكر لبنان اعطى كسروان اكثر بكثير ممن اخد قرار كسروان لخارجها وخارج حدود لبنان".

وشدد باسيل على أن "اهل كسروان قلبهم كبير، وليسوا من يقال عنهم انهم يرفضون الناس فهم حموا الارض والقضية".

وأوضح أن "ايماننا بلبنان هو ما انقذنا وانقذ لبنان، وكسروان هي ارض العيش الواحد وتستقبل كل الناس".

وقال باسيل: "اسألوهم ماذا فعلوا لكسروان قبل تمثيلنا لكسروان واسألوهم عما يحملونه من مشاريع للمستقبل... هم يريدون ردنا الى الخلف ونحن نريد ان نتقدم