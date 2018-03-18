عشاء لجمعية انماء طرابلس والميناء

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اقام رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد انطوان حبيب المرشح عن المقعد الارثوذكسي في دائرة الشمال الثانية عشاء لافراد مكنته الانتخابية وفريق العمل واعضاء الجمعية بمطعم برج السمك في مدينة الميناء وذلك بحضور منسق قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر السيد داني سابا وبعض اعضاء من المنسقية..

وكانت فرصة للاطمئنان عن سير العمل والتحضير للمعركة الانتخابية والتناقش بكافة الامور المتعلقة بالاستحقاق المرتقب..وقد اكد حبيب امام الحضور ان الاتصالات جارية مع كل الاطراف من اجل متابعة كافة التطوراتٍ بانتظار بلورة الامور حول التحالفات واللوائح ليبنى على الامر مقتضاه.