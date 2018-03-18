فوشيه : فرنسا ستبقى وفية للبنان ومستمرة في التزاماتها

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اكد السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه ان فرنسا ستبقى وفية للبنان ، وهي مستمرة في التزامها المحافظة على متانة الصداقة الفرنسية – اللبنانية وقوتها ، لافتا ان بلاده " كانت بالامس في مؤتمر روما مثالا لجميع حلفائها في دعم القوات المسلحة اللبنانية من خلال تقديم مبلغ 400 مليون اورو ، وقريبا في باريس ستدعو فرنسا شركاءها لدعم الاستثمارات والاصلاحات الضرورية في سبيل تطوير الاقتصاد اللبناني ".

موقف السفير فوشيه جاء خلال كلمة القاها في الاحتفال السنوي الذي اقامته " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " تكريما للمحاربين القدامى في الجيش الفرنسي اللبنانيين والفرنسيين المقيمين في لبنان ، وذلك في النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك ، في حضور رئيس الجمعية الوزير السابق الشيخ ميشال الخوري والسيناتور الفرنسية كريستيان كاميرمان والجنرال الفرنسي روبير ماي ممثلا الرئيس العالمي لـ"جمعية اعضاء جوقة الشرف " الجنرال هيرفيه غوبييار والجنرال جان بيار بوشين ، والوزير السابق زياد بارود ، وممثلي قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية ، وعدد من السفراء والضباط وقدامى القوات المسلحة والشخصيات ، وحشد من المنضمين الى "جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان ".

بعد النشيدين اللبناني والفرنسي ، والوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء العسكريين اللبنانيين والفرنسيين ، القى السفير فوشيه كلمة عبر فيها عن سعادته للمشاركة لاول مرة في الغداء السنوي التقليدي للمحاربين القدامى ، محييا تضحياتهم وشهاداتهم ، وقال : " هؤلاء الابطال يستحقون منا عرفاناً بالجميل، وبألا تذهب تضحياتهم سدى، وبأن نحمل بدورنا الشعلة. ان ذكراهم تفرض علينا الثبات في التزاماتنا ".

واضاف : "لطالما كانت فرنسا وفية للبنان، وبالاخص في الاوقات الصعبة. ويوم الاثنين المقبل، نحتفل بالذكرى الاربعين لقوات الامم المتحدة في الجنوب "اليونيفيل" التي شاركت فيها فرنسا منذ اربعين عاماً حتى اليوم بشكل متواصل.ومنذ ارساء السلام، وجهودنا تلاحق تضحياتنا خلال الحرب. ففي السنوات الخمس الاخيرة، استثمر الشعب الفرنسي وفقاً لموارده الوطنية، نحو نصف مليار دولار اميركي من اجل الامن في لبنان. ومنذ يومين، في روما، كانت فرنسا مثالاً لجميع حلفائها لدعم القوات المسلحة اللبنانية، واعلنت تقديمها 400 مليون اورو. وقريباً، في باريس، ستدعو فرنسا شركاءها لدعم الاستثمارات والاصلاحات الضرورية في سبيل تطوير الاقتصاد اللبناني. وفي بروكسل، ستساهم في استجابة المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات الازمة السورية، والتي يعاني منها اللاجئون السوريون وايضاً المجتمعات اللبنانية التي تستقبلهم ".

وقال السغير فوشيه "ان القوات المسلحة اللبنانية تظهر لنا ان هذا الجهد ليس دون فائدة، فإن اندفاع الجنود والطريقة الاحترافية التي يقومون بها بمهماتهم تكفل امننا بشكل يومي. وخلال فترات الشك الطويلة، قاموا وبإخلاص، في حماية الدولة اللبنانية. ومنذ اكثر من 20 سنة، تسمح القوات المسلحة اللبنانية بالابقاء على امل بمستقبل افضل، وسمحت جهودهم، من اجل الحفاظ على السلام والامن، لمسؤولين كباراً في الدولة، خدمة بلدهم والتحرك للنهوض به، واخصّ بالذكر شخصين: معالي الوزير ميشال الخوري الذي تولى وزارة الدفاع وبعدها رئاسة حاكمية مصرف لبنان خلال فترة تطويره، ومعالي الوزير ميشال اده الذي كان وزيراً للثقافة وبثّ الحياة في الصحافة الفرانكوفونية على انقاض الحرب الاهلية، من خلال توليه صحيفة "اوريان لو جور". وهو لا يزال الداعم الرئيسي لقدامى المحاربين. إن كلاً منهما يشكل مدماك الصداقة الفرنسية- اللبنانية ومثالاً للاجيال المقبلة.

وختم قائلا : "ان فرنسا لن تنسى، وستبقى وفية. ان العبرة من القوى المسلحة اللبنانية ومن جمعيتكم، تشكل حافزاً لفرنسا للاستمرار في التزامها وللشهادة بكل اعتزاز امام العالم اجمع، على متانة وقوة الصداقة الفرنسية- اللبنانية ".