انتخابات 2018 - إعلان أسماء مرشحي لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة بعلبك الهرمل

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أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أسماء مرشحي لائحة الأمل والوفاء في دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل، اليوم الأحد.

كلام الحاج حسن جاء خلال إحتفال شعبي لاعلان لائحة الامل والوفاء تحت شعار "نحمي ونبني"، ضم المرشحين وحشدًا من جمهور المقاومة في القلعة الاثرية لمدينة بعلبك.

وقال الحاج حسن: "نعلن أسماء أعضاء لائحتنا للانتخابات النيابية القادمة في السادس من أيار/مايو 2018 تحت شعار نحمي ونبني وهم: الوزير غازي زعيتر ، الوزير البير منصور ، النائب علي المقداد ، اللواء جميل السيد ، النائب العميد وليد سكرية ، النائب أميل رحمة، ابراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، يونس الرفاعي، والوزير حسين الحاج حسن".