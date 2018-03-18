قباني من جامعة الحكمة: اللامركزية الإدارية الموسعة صمام الأمان

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شارك الوزير السابق الدكتور خالد قباني في مؤتمر جامعة الحكمة حول اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، الذي أقيم بدعوة من رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون وبرعايّة وليّها رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر وألقى محاضرة لطلاب وطالبات كليتي الحقوق والعلوم السياسيّة بحضور شخصيّات روحيّة وسياسيّة ونقابيّة وقضائيّو واجتماعيّة وأكاديميّة. وتحدّث الدكتور قبّاني في جلسة بعنوان: التداعيّات الأقليميّة والدوليّة على مفهوم اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة،التي أدارها الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانيّة الدكتور أمين لبّس وشاركت فيها الأستاذة المحاضرة في الجامعة الدكتورة جوليا هيرزوك شميدت التي أجرت مقاربة دوليّة عن اللّامركزيّة الإداريّة وتحدثّت عن عدة نماذج في بعض الدول الأوروبيّة، وأجرى مقاربة إقليمية حول اللاّمركزية الإدارية الموسّعة وظروفها، وقال:

أدرك اللبنانيون في أعماقهم ومن خلال تجربتهم التاريخية الطويلة قيمة العيش المشترك في انتظام اجتماعهم السياسي ووحدتهم بحيث أصبح يشكل الضمانة الحقيقية لحريتهم وسيادتهم واستقلالهم.



وجاءت مقدمة الدستور لتؤكد في كل بند من بنودها على اهمية العيش المشترك وتؤمن كل المقومات والضمانات لتحصينه وتعزيزه.



والجدير بالذكر أن الاصلاحات التي تضمنها اتفاق الطائف، والتي أصبح معظمها جزءاً من الدستور، جاءت لتحاكي المبادئ الأساسية والجوهرية التي شكلت مقدمة للدستور، ومنها الانماء المتوازن واللامركزية الإدارية، فنص اتفاق الطائف على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والمقصود بالموسعة، رفع مستوى اللامركزية الادارية من مستوى البلدية إلى مستوى القضاء وما دون، وذلك لتمكين الجماعات المحلية من إدارة شؤونها الذاتية عن طريق مجالس منتخبة محلياً (Autonomie ) بهدف تحقيق الديموقراطية على الصعيد المحلي، ومشاركتها في إنماء المناطق، مع اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً تحقيقاً للعدالة.



وتتطلب هذه الخطة تجنيد جميع الطاقات والإمكانات البشرية وتهيئة الأطر الجغرافية المناسبة على مستوى الوحدات الإقليمية المختلفة لاستيعاب عملية التنمية الشاملة والمشاركة فيها، بحيث ينظر إلى إقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة، وبما يحقق هدف الإنماء المتوازن، والذي يعتبر من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، ومن هنا يتبين ما للامركزية الإدارية من آثار إيجابية على العيش المشترك. وهي بهذا المعنى تشكل عنصر وأداة جذب وليس أداة طرد.



إلا أن الظروف الاقليمية والدولية المستجدة، ولا سيما ما يتم تداوله من إعادة نظر في خريطة الشرق الأوسط، وبالتالي إعادة هندسة الكيانات السياسية، بعد الأحداث الخطيرة التي ألمّت في هذه المنطقة، ربما رسمت علامات استفهام حول موضوع اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان، سواء من حيث مفهوم اللامركزية الادارية الموسعة أو من حيث تداعيات هذه الأحداث على هذا المفهوم.

الفصل الأول: في مفهوم اللامركزية الإدارية الموسعة:

تنطوي اللامركزية الإدارية على جوانب وأبعاد، تظهر مضامينها وجوهرها وتساعد على فهم حقيقة مكوناتها، والتي عادة ما يتناولها الدارسون والباحثون من جانبها الإداري، في حين أن اللامركزية تتضمن ابعاداً ثلاثة:

-البعد التنظيمي الإداري

-البعد السياسي الديموقراطي

-البعد الاقتصادي الإنمائي

أولاً: في البعد التنظيمي الإداري للامركزية

ما من دولة في عصرنا الحاضر إلا وتعتمد نظاماً لا مركزياً، على الصعيد الإداري، إلى جانب النظام المركزي. وتقوم اللامركزية على تنظيم الجهاز الإداري في الدولة بشكل يسمح بتعدد أشخاصها الإدارية على أساس إقليمي، ومؤداها استقلال جزء من أرض الدولة بإدارة مرافقه ويكون للشخص الإداري اللامركزي في هذه الحالة اختصاص عام بالنسبة لهذا الجزء المحدد من أرض الدولة.

ويفترض التنظيم الإداري تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية المتمثلة بالمجالس المحلية، وبالتالي، توزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة المركزية، من جهة، والسلطات المحلية. من جهة ثانية، بما يحقق الاستقلال الذاتي للهيئات المحلية بإدارة نفسها بنفسها، دون المساس بوحدة الدولة، ذلك أن اللامركزية الإدارية وإن كانت تؤمن استقلالاً ذاتياً للجماعات المحلية، إلا أنها تعيش في حضن السلطة المركزية، وعليه، يجب فهم اللامركزية على أنها ليست تبعية وليست استقلالاً.

أ-ليست تبعية بكون علاقة الوحدات والمجالس المحلية بالسلطة المركزية ليست علاقة رئاسية ولا علاقة خضوع، وتالياً ليس للإدارة المركزية سلطة تسلسلية على الإدارة المحلية اللامركزية.

ب-ليست استقلالاً بمعنى أن المجالس المحلية ليست سلطات سيدة (Pouvoirs souverains ) وهي لا تحدد لنفسها مجال اختصاصها أو صلاحياتها، بل يبقى هذا الأمر من اختصاص السلطة المركزية ( السلطة التشريعية).

فالتبعية والسلطة الرئاسية يؤديان إلى إهدار مفهوم اللامركزية، كما أن الاستقلال يعني زعزعة وحدة الدولة الإدارية والسياسية التي حرص عليها اتفاق الطائف بالتأكيد على ان الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

وعليه، فإن هناك مبدأين أو قاعدتين تحكم البعد التنظيمي الإداري للامركزية:

-أولاهما الاستقلال الذاتي Autonomie للجماعات المحلية أي للهيئات اللامركزية بإدارة شؤونها الذاتية بنفسها، وهذا يعني إناطة هذه الهيئات بصلاحيات محددة ينص عليها القانون، تمارسها بالاستقلال عن السلطة المركزية، وتتخذ فيها قرارات نافذة بذاتها، إلا ما استثني منها بنص صريح، أي باختصار كلي، تمتع الهيئات اللامركزية بسلطة التقرير، أي اتخاذ القرارات النافذة، بمعزل عن تدخل السلطة المركزية، مع ما يستتبع ذلك من تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري.

-وثانيهما احتفاظ السلطة المركزية بحق الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية، ضماناً لتحقيق المصالح العامة المحلية واحترام القانون، وذلك في إطار الحد الادنى الذي لا يهدر الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الهيئات المحلية.

ويصطدم هذا التنظيم الإداري بمشكلات كثيرة ومعقدة يقتضي حلها، وذلك من خلال اعتماد تقسيمات إدارية مناسبة لأغراض الإدارة المحلية، ومنها:

-مشكلة تحديد عدد الوحدات الإدارية التي تضمها الدولة وحجمها ( محافظات، أقضية، بلديات،...)

-مشكلة تحديد مستويات الوحدات الإدارية اللامركزية، وهل تتكون من مستوى واحد، مثل البلدية في لبنان أو من عدة مستويات ( مجالس محافظات، مجالس أقضية- مجالس بلدية )، كما هو الشأن في فرنسا وبريطانيا.

-مشكلة تحديد أنسب وضع للعلاقات بين الوحدات، وهل يكون ذلك عامودياً وعلى شكل تسلسل هرمي، أم أفقياً، بمعنى المساواة بين الوحدات.

-مشكلة توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وتحديد طبيعة العلاقة ومداها التي تجمع بين المركز والأطراف، والدور المعطى للسلطات المحلية.

ثانياً: البعد السياسي – الديموقراطي للامركزية

تقوم اللامركزية على مشاركة المواطن في إدارة الشأن العام، وبالتالي، فهي ترتكز إلى قاعدة ديموقراطية مؤداها مشاركة الأهالي في القرار وفي إدارة شؤونهم الذاتية بأنفسهم من خلال الانتخابات، وقيام الدولة بتعزيز المناخ الديموقراطي في البلاد وتوفير مناخ الحرية الذي يكفل التعبير عن إرادة المواطن وإطلاق قدراته وإمكاناته وملكاته الفكرية والانتاجية.

والانتخاب، على الصعيد المحلي هو شرط أساسي لتحقيق اللامركزية، لأن النظام اللامركزي هو امتداد للفكرة الديموقراطية على المستوى المحلي. هذا الانتخاب هو الذي ينمي مستوى معين من الثقافة الديموقراطية ويحقق قدراً من المشاركة الشعبية ويقوي الولاء الاجتماعي ويدفع المواطن إلى الاهتمام بالشؤون العامة وحمل المسؤولية.

ويقول العلامة موريس هوريو Maurice Hauriou في هذا الصدد:

" إن اللامركزية تنحو إلى خلق مراكز إدارية عامة مستقلة يعين أشخاصها عن طريق الجسم الانتخابي للوحدة الإدارية ليس بهدف اختيار أفضل السبل لإدارة الوحدات المحلية، وإنما من أجل مشاركة أكثر ديمقراطية للمواطنين. فالمركزية، من وجهة النظر الإدارية، تؤمن للبلاد إدارة أكثر حذقاً وتجرداً وتكاملاً واقتصاداً من اللامركزية. ولكن الوطن ليس بحاجة فقط إلى إدارة حسنة ولكنه بحاجة أيضاً إلى حريات سياسية. والحريات السياسية تفترض مشاركة واسعة من الشعب في الحكم بواسطة الانتخابات السياسية والجمعيات السياسية. والناخبون كما وأعضاء المجالس لا تكتمل تربيتهم وثقافتهم السياسية إلا عن طريق الانتخابات المحلية وفي المجالس المحلية."

فكما أن هناك ديموقراطية سياسية تقوم على مشاركة المواطنين في الحكم عن طريق الانتخابات، كذلك برز على الصعيد الإداري، ما عرف بالديموقراطية الإدارية التي تحقق مشاركة المواطنين على الصعيد المحلي في إدارة شؤونهم الذاتية بعيداً وبالاستقلال عن السلطة الإدارية المركزية. فاللامركزية بحد ذاتها نظام ذا طابع ديموقراطي، لاسيما إذا نظر إليها من زاويتها التاريخية والاجتماعية والسياسية. وهي ليست نهجاً أو أسلوباً من الأساليب الإدارية فحسب، ولكنها موقع اجتماعي لممارسة الحريات الديموقراطية على الصعيد المحلي.

ولعل ألكسي دو تو كفيل هو خير من عبّر عن وجهة النظر هذه، حين اعتبر أن اللامركزية مؤسسة ديموقراطية ومدرسة للحريات السياسية.

“C’est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaries sont à la science. Elles se mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un goût libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté.”

فالعلاقة بين اللامركزية والديموقراطية إذن هي علاقة عضوية وليست علاقة عارضة أو سطحية، وهذه العلاقة قد أفرزت علاقة أخرى متممة، وهي علاقة اللامركزية بالانتخاب نظراً لارتباط الديموقراطية بفكرة الانتخاب.

وعلى هذا الأساس تحكم البعد السياسي الديموقراطي للامركزية فكرتان:

-فكرة المشاركة في إدارة الشأن العام الإداري عل الصعيد المحلي

-فكرة انتخاب الهيئات المحلية من قبل الجماعات المحلية

ثالثاً: البعد الاقتصادي – الإنمائي للامركزية

لقد ذهبت مقدمة الدستور في تركيزها على الإنماء المتوازن للمناطق وأهميته في بناء الوطن ومستقبله، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، إلى حد اعتباره ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، ومن هنا نفهم عناية اتفاق الطائف باعتماد اللامركزية الادارية الموسعة.

والإنماء المتوازن للمناطق يفترض أمرين:

1-دور أساسي للدولة في القيام بعملية الإنماء المتوازن يؤكد على وحدة الدولة والمجتمع ويؤمن التوازن بين المناطق والفئات الاجتماعية.

2-دور للمناطق في عملية الإنماء يؤكد على مشاركة المناطق من جهة، وتكتمل بها الخطة الإنمائية الموحدة الشاملة للبلاد من جهة ثانية.

وينطوي هذا البعد الاقتصادي والإنمائي للامركزية على فكرة التضامن الاجتماعي وعلى فكرة العدالة اللتان تعتبران ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة ووحدتها والسلام الاجتماعي، فضلاً عما تنطويان عليه من تعزيز وتحصين للعيش المشترك واستقرار النظام.

ومقتضى هذا الإنماء المتوازن، أن ينظر إلى إقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة، بحيث لا تنمو منطقة على حساب منطقة أخرى، ولا قطاع اقتصادي على حساب قطاع اقتصادي آخر، بل أن تأتي الخطة الإنمائية موحدة وشاملة للبلاد، وقادرة على تطوير المناطق اللبنانية قاطبة، وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، دون أن تغفل امداد البلديات والوحدات اللامركزية الإقليمية، بالإمكانات المالية اللازمة لتعزيز دورها ولتمكينها من مواكبة خطة الدولة الإنمائية الشاملة.

وقرار الإنماء، هو قرار سياسي، وهذا يعني أنه من مسؤولية الدولة، وعلى عاتقها تقع عملية البناء والإعمار والإنماء، ولكن هذه العملية لا تكتمل إلا بمشاركة المواطنين جميعاً ومختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تحمل هذه المسؤولية.

ولا يجوز إهمال البعد الاقتصادي في اللامركزية لأن هذا الإهمال يؤدي إلى التفاوت بين المناطق في حال عدم قيام السلطة المركزية بضبط عملية التنمية على المستوى الوطني. ففي وضع من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي يجب أن تتدخل السلطة المركزية لتحقيق المساواة والعدالة لضمان حد أدنى من المصالح العامة الحياتية، لأن الانسجام الاقتصادي هو اساسي وضروري للانسجام الاجتماعي.

فكلما تعمقت المصالح المشتركة وتشابكت، وكلما تعزز التعاون بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، وكلما قربت الوشائج بين المواطنين وشعر كل بحاجته للآخر، وكلما توسعت دائرة المجال العام وشارك الجميع في تنفيذ المشاريع التنموية العامة، وترافق مع إحساس بالمسؤولية العامة وبالدور، كلما أدى ذلك إلى تعزيز العيش المشترك وضرورته، وهذا ما تؤمنه اللامركزية الإدارية الموسعة.

الفصل الثاني: في تداعيات الظروف الاقليمية والدولية على مفهوم اللامركزية

ربما ما جرى ويجري على الساحة الاقليمية، وليس بعيداً عما يجري على الساحة الدولية، من احداث وتطورات أثرت على كيانات الدول ووحدتها السياسية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ووصلت إلى دول أوروبية، ما برر طرح هذا الموضوع، وما أثار الهواجس والمخاوف، حول تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان، وتعثر تحقيق هذا البند الاصلاحي الذي نص عليه اتفاق الطائف منذ ما يزيد عن العقدين من الزمن.

ومما لا شكك فيه، أن ما حصل في اقليم كردستان مؤخراً لجهة المطالبة بالانفصال عن الدولة العراقية، الذي يجمعه مع هذه الدولة نظام فدرالي، وبالتالي إعلان كيان سياسي مستقل تحت اسم الدولة الكردية، وما حصل أيضاً في اقليم كاتالونيا الاسباني الذي يتمتع وفقاً للدستور، بالحكم الذاتي ضمن الدولة الاسبانية، وإعلان البرلمان الانفصال عن الدولة وإنشاء كيان سياسي مستقل تحت اسم دولة كاتالونيا، وما يجري الآن في سوريا من وضع خرائط متعددة لكيان الدولة تحاكي الواقع الجغرافي المستجد، وتجزئتها الى كيانات مستقلة، على غرار اقليم كردستان، أو إعطاء بعض مناطقها حكماً ذاتياً تحت عنوان اللامركزية الاقليمية، أو تجميع هذه المناطق في إطار دولة فدرالية، كل ذلك يطرح السؤال حول تأخر أو تعثر تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان، ويثير مخاوف وهواجس الكثيرين حول ما إذا كان لهذه التداعيات الاقليمية والدولية من تأثير على مفهوم اللامركزية الادارية الموسعة وأبعادها في لبنان.

ولابد من الاشارة هنا إلى أن بعض الدول الاوروبية قد عرفت نماذج من الانظمة اللامركزية التي تجاوزت النطاق الاداري ولامست الحدود السياسية، وعرضت وحدة هذه الدول ومركزيتها للخطر، وقد عرفت في فقه القانون الاداري والسياسي باللامركزية السياسية او بنظام المناطق السياسية او بأنظمة الحكم الذاتي، وهي مازالت تثير في هذه البلدان الكثير من المشاكل والمخاوف على وحدة الدولة وكيانها السياسي، ومنها نظام المناطق في الجنوب الايطالي ولاسيما منطقة صقلية وسردينيا، او في كورسيكا في جنوب فرنسا حيث تزداد المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، وفي بعض الأحيان بالانفصال، أو في اسبانيا، كما شهدنا مؤخراً، وفي بلجيكا حيث تحولت الى دولة فدرالية.

وغني عن البيان، أنه عندما تشعر القوميات والطوائف الدينية والجماعات الثقافية بقوتها وقدرتها على التحرك والاستقلال، لا تتوانى عن المطالبة بالانفصال، وهي تسعى الى تحقيقه بالقوة ان هي آنست في نفسها القوة والقدرة ووجدت من يساعدها ويمدها بالعون المادي والمعنوي، وهو ما حصل مؤخراً في اقليم كردستان العراقي وفي اقليم كاتالونيا الاسباني، وما يخشى ان يحدث في سوريا، مع تنامي المشاعر والخلافات القومية والطائفية.

وهذا ما دفع واضعو اتفاق الطائف عند البحث في اللامركزية الادارية على التأكيد على وحدة الدولة فنص على ان الدولة اللبنانية دولة موحدة ذات سلطة مركزية قوية وحصر اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء ومادون)، بعد أن كان قد أكد في المبادئ العامة لوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) على ما ينفي كل جدل حول وحدة الدولة او مفهوم اللامركزية الموسعة، هذا فضلاً عن أن نماذج اللامركزية المعتمدة في بعض الدول كما أشرنا، لا تتلاءم مع جغرافية لبنان وتكوينه المجتمعي وتداخل مناطقه وتماثل العادات والتقاليد فيه، ولا مع تجربته العميقة والغنية في العيش المشترك.

وقد أحاط اتفاق الطائف، والذي ركزّ على العيش المشترك وجعله جوهر وجود لبنان، وحدة الدولة وطبيعة النظام السياسي الديموقراطي البرلماني، بضمانات دستورية نص عليها الدستور اللبناني وفقاً لهذا الاتفاق، شكلت حماية لميثاق العيش المشترك وتحصيناً لوحدة الدولة، بحيث لا تسمح لأية تداعيات قد تحدث، اقليمياً أو دولياً، على أن يكون لها أي أثر على مفهوم اللامركزية الادارية في لبنان او على مضمونها أو أبعادها، على النحو الذي تضمنه ورسمه اتفاق الطائف، فجاء في المادة الأولى من المقدمة على أن لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، وأن هذه الوحدة تتعزز بالانماء المتوازن، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وأن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، وبالتالي فلا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. هذا فضلاً عن القواعد والمبادئ الدستورية التي اعتمدها الدستور اللبناني والتي تجلت في تنظيم السلطات وتوزيع الصلاحيات، ومنها قاعدة المشاركة في الحكم وقاعدة المناصفة في التمثيل السياسي وقاعدة وحدة الهيئة الانتخابية.

خاتمة:

لا مركزية إدارية إنمائية، من جهة، تعطي للأهالي حق المشاركة في إدارة شؤونهم الذاتية وتنمية مناطقهم، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، أي في إطار وحدة الدولة وقيام السلطة المركزية الجامعة بمسؤولياتها الوطنية، ومشاركة سياسية ديموقراطية حقيقية، من جهة ثانية، تقوم على مبادئ الحرية والحق والعدالة والمساواة في إطار نظام سياسي برلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات والالتزام بالدستور واحترام القانون، وتكوين للسلطات على أساس مبدأ السيادة الشعبية والتمثيل السياسي المرتكز على مبدأ الشرعية، أي مبدأ الانتخاب الحر، المبني على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل السياسي وفعالية هذا التمثيل، وانبثاق مجلس نيابي نتيجة انتخابات حرة ونزيهة، وقيام سلطة قضائية مستقلة، ولا مركزية إدارية إنمائية موسعة تقيم توازناً اقتصادياً واجتماعياً وتماسكاً وطنياً وعدالة بين اللبنانيين، وتحقق الأمن والأمان الاجتماعي والاستقرار في البلاد، هي مقومات ومرتكزات تؤسس لعيش مشترك سليم ومعافى، بل لحياة طبيعية يسودها السلام والوئام والاطمئنان.

يتكامل الشأن الإداري الإنمائي الاقتصادي والشأن الدستوري السياسي، ليشكلا معاً نواة دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة. وفي ذلك إعلاء للإرادة الوطنية الجامعة. فحين يتكامل الشأن الأول، بوجهه الاقتصادي والاجتماعي عبر تنظيم لا مركزي إنمائي، تحقيقاً للعدالة، والشأن الثاني، بوجهه السياسي والدستوري، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تأميناً للمشاركة الديموقراطية في الحكم، ويكون للمؤسسات دورها في القيادة وفي رسم السياسات العامة في إطار سلطة مركزية قوية وموثوقة، حينذاك تنتظم أمور الدولة ويتعزز مفهوم الشأن العام ويطغى على الشأن الخاص، ويتحقق الاستقرار، وحينها يأخذ العيش المشترك معناه ومضمونه، ويصبح حقيقة وواقعاً، صمام الأمان للكيان اللبناني ولوحدة الدولة واستقرار النظام، ولا خوف بعدئذٍ على أية تداعيات اقليمية ودولية، من أن تؤثر على مفهوم اللامركزية الادارية الموسعة ومضمونها او على كيان الدولة ووحدتها، ويصبح العيش المشترك، وهو جوهر وجود لبنان واستمراره، الضمانة الحقيقية للحرية والسيادة والاستقلال.