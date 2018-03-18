بالصور - إحتفال قطاع الشباب وجمعية ع سطوح بيروت بعيد الأمهات

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إحتفل قطاع الشباب في التيار الوطني الحر بالتعاون مع جمعية "ع سطوح بيروت" ورئيستها الإعلامية داليا داغر بعيد الأمهات ذوات الأوضاع الخاصة في جمعية Canne et Coeur. وقد أتت هذه الإحتفالية لزرع الفرح في قلوبهنّ. وتخللّ الإحتفال أجواء فنية ومشاركة تيتا لطيفة وانضمّ إلى هذا النهار المميّز المشرف العام لقطاع الشباب جهاد سلامة.

وقد عمل قطاع الشباب وجمعية ع سطوح بيروت وفريق إعداد برنامج "سطوح بيروت" قبل هذا اللقاء لتلبية حاجات الأمهات ومساعدة جمعية Canne et Coeur لتجهيزها بالمعدّات الخاصة لاستقبال نحو ٦٠ شخصاً من ذوي الأوضاع الخاصة وتقديم المساعدات لهم.

وسيتمّ عرض تقرير خاص عن هذا الحفل اليوم الأحد في ال ٨:٣٠ مساءً بعد نشرة الأخبار المسائية عبر قناة الOTV خلال الفقرة الأولى من برنامج "سطوح بيروت" من إعداد وتقديم داليا داغر.



ويأتي هذا النشاط الثاني للجنة النشاطات الإجتماعية في قطاع الشباب بعد فعالية عيد الميلاد ليعد بالمزيد من العمل على هذا الصعيد.