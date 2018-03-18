تمسك روسي بإخلاء الغوطة من كل الفصائل

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ذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن موقف موسكو بات أكثر تشدداً، إذ باتت تطالب بـ"خروج جميع الفصائل من الغوطة"، موضحة أن "المفاوضات تجري حول مراحل تحقيق ذلك، ووجهة قادة الفصائل، وما إذا كانت إلى شمال سوريا أم إلى جنوبها".

وكانت "قوات النظام السوري" سيطرت أمس على بلدتي سقبا وكفر بطنا إثر معارك مع فصيل "فيلق الرحمن" الذي يسيطر على الجيب الجنوبي للغوطة الشرقية. ومع تقدم قوات النظام، جرت مفاوضات برعاية وجهاء من بلدات القطاع الجنوبي في الغوطة للتوصل إلى تسوية تحميها من تمدد المعارك إليها، لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.