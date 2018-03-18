إنتخابات 2018: تعثر الاتفاق بين المستقبل والقوات في البقاع الغربي

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بعض ما كتبه خالد عرار-

لم تبرز حتى الساعة مؤشرات إيجابية للإتصـالات التي لم تنقطع بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل في شأن التحالف الإنتخابي بينهما في بعض الدوائر والمناطق الإنتخابية بحيث ظل التوافق الإنتخابي محصورا بينهما حتى هذه الساعة بالشوف وعالـيه، الذي سهله تقاطع مصالح الطرفين مع النائب وليد جنبلاط.



وسألت مصادر سياسية هل 72 ساعة التي أعلـنها وزير الإعلام ملحم رياشي كافية لحسم موضوع التــحالف بين القوات وتيار المستقبل علما أن الأيام التي تلت زيارة الموفد السعودي نزار العلولة إلى لبنان حتى اليوم لم تستطع تذليل العقبات وتضييق مساحات التباين بينهما، علما أن الإشارات غير الإيجابية كثيرة ومتعددة وتزداد يوما بعد يوم.

وإذا ما تنازل أي من الطرفين ستسقط مهلة 72 ساعة كما 48 ساعة التي حددها أيضا وزير الإعلام أثناء الكلمة التي ألقاها في حفل إعلان ترشيح القاضي جورج عقيس في زحلة، منذ أكثر من عشرة أيام. ومن المؤشرات الغير إيجابية التي تهدد سقوط كل المهل هو الصورة الرسمية الثانية التي إلتقطت للائحة تحالف الكتائب والقوات في دائرة زحلة. ومن الظواهر الغير إيجابية أيضا تعثر الإتفاق بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية على ضآلتها في البقاع الغربي، حيث يرغب تيار المستقبل التحالف مع هنري شديد المرشح عن المقعد الماروني، فيما القوات تصر على ترشيح إيلي لحود.



أما في المقلب الآخر أي لائحة الوزير عبد الرحيم مراد والثنائي الشيعي في دائرة البقاع الغربي، تشير المعلومات التي توفرت اليوم بأن مساع حثــيثة ومداولات مكثفة تبذل لوضع اللمسـات الأخيرة قبل الإعلان عن الإتفاق النهائي، على أن يكون نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي



