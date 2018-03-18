ميقاتي يعلن لائحته اليوم وريفي الاربعاء وكرامي الجمعة

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بعض ما كتبته دموع الأسمر-

ما تزال المشاورات الانتخابية قيد التداول في دائرة الشمال الثانية خصوصا بما يتعلق باعلان بقية اللوائح بانتظار وضع اللمسات الاخيرة على كل لائحة باستثناء لائحة لواء العزم التي سيعلن عنها الرئيس نجيب ميقاتي اليوم في فندق الكواليتي ان والتي ستضم عن مقاعد السنّة الخمسة اضافة الى الرئيس ميقاتي توفيق سلطان ومحمد نديم الجسر وميرفت الهوز ورشيد المقدم، وعن المقعد الماروني الوزير السابق جان عبيد، والوزير السابق نقولا نحاس وعن المقعد الأرثوذكسي نقولا نحاس وعلي درويش عن المقعد العلوي.



وفي الضنية محمد آغا الفاضل وجهاد اليوسف وعن المنية النائب كاظم الخير.



واقام عضو لائحة العزم توفيق سلطان مؤتمرا صحفيا في دارته في الميناء اطلق فيه موقفا سياسيا منسجما مع تاريخه السياسي ومؤكدا ان طرابلس ستبقى عروبية وقومية وان ترشيحه هو تأكيد على مواصلة النضال لاجل انماء طرابلس ضمن لائحة العزم.



اما لائحة اللواء اشرف ريفي والتي ستحمل اسم سيادة لبنان سيعلن ريفي عن اللائحة رسميا يوم الاربعاء القادم في فندق الكواليتي حيث يقوم ريفي في الساعات الاخيرة باستكمال مشاوراته الانتخابية اضافة الى بعض التعديلات في الاسماء بعد انسحاب عبد المنعم علم الدين حيث جاء انسحابه بعد ضغوطات من شقيقه رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين المحسوب على تيار العزم وابرز الاسماء التي يتم التداول بها على لائحة ريفي اضافة اليه وليد قمر الدين ومحمد سلهب وخالد تدمري ونظام مغيط وعن المقعد الماروني جورج جلاد والعلوي بدر عيد وعن المنية والضنية ما يزال التداول ببعض الاسماء ابرزها نزيه سعادة وراغب رعد لكن في المحصلة هذه الاسماء تبقى قيد التداول الى حين اعلان اللائحة بشكل رسمي. واكدت اوساط ريفي ان لائحة سيادة لبنان ستكون مكتملة وتضم 11 مرشحا.



اما لائحة الوزير فيصل كرامي فان الاخير حدد يوم الجمعة القادم اعلان لائحته من قصر كرامي في منطقة كرم القلة والتي لم يحسم فيها اسماء المرشحين بشكل نهائي باستثناء طه ناجي وجهاد الصمد ورفلي دياب الذين يعتبرن من ثوابت هذه اللائحة.



اما لائحة تيار المستقبل عن الدائرة الثانية التي اعلنها الحريري منذ ايام في قاعة البيال فان اعضاء هذه اللائحة التي اعلنها الحريري تضع عليها الاوساط علامات استفهام خاصة ان فيها ثلاثة مرشحين لا ينتخبون في طرابلس في وقت لا يزال الوزير محمد كبارة يستكمل لقاءاته وزياراته الانتخابية بينما النائب سمير الجسر يحاول الانفراد في لقاءاته الشعبية في الاحياء مركزا في كل خطاباته على الصوت التفضيلي الذي يستحقه المستقبليون دون غيرهم من المرشحين.