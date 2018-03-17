المطران درويش استقبل الشيح أحمد الحريري- نحن على مسافة واحدة من الجميع لكننا ننحاز معكم فقط للوطن

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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش امين عام تيار المستقبل الشيخ احمد الحرير في مطرانية سيدة النجاة في زحلة بحضور النواب: أنطوان أبو خاطر، عاصم عراجي وشانت جنجنيان والوزير حمال الجراح، مدير عام وزارة الزراعة، الأمين العام للمجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك المهندس لويس لحود، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وعدد كبير من المرشحين الى الانتخابات النيابية المقبلة.



بداية اللقاء مع النشيد الوطني اللبناني ومن ثم كلمة للمطران درويش رحب فيها بالحضور وقال: " سيدة النجاة ترحب معكم أيها الأصدقاء، بالشيخ أحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل ونشكره على زيارته ونودعه تحياتنا القلبية لرئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري

كما نحيي من سيدة النجاة: فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري.



نحن كمواطنين نثمّن تعاونهم معاً ومع دولة الرئيس الحريري، ونحن على قناعة بأن وحدتهم تنعكس إيجابا على العيش المشترك وعلى تقدم البلد ونموه وتطوره..



نرحب بجميع الحضور. كان بودنا أن تكون كل زحلة في هذا اللقاء... فسيدة النجاة كانت دوما حاضنة لجميع المكوّنات اللبنانية وابوابها مشرعة لذوي الإرادات الصالحة."



وأضاف " الانتخابات النيابية التي هي حديث الساعة هي بالطبع استحقاق ديموقراطي نوعي في حياة الدول المعاصرة، ليس فقط لجهة تداوُل السلطة التشريعية، حيث تتجدد من خلالها أيضاً السلطةُ التنفيذية، بل لأنها فرصةُ تعبيرٍ حقيقية للمواطنين من أجل اختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية. وهو اختيار نأمل أن يرتكز، قبل اعتبار الموقع المذهبي والتموضُع السياسي، إلى اعتماد معيار الكفاءة العلمية والأخلاقية، تشريعياً ورقابياً وخدماتياً.

ونحن نعتقد أن هذا الاستحقاق، على أهميته، سواء في دائرة زحلة أو في سائر الدوائر الانتخابية، يجب أن لا يُنسينا الحاجات اليومية للناس، من تنمية ورعاية وطرقات لائقة وعدالة واستقرار وتطبيق للقانون وتسهيل للمعاملات واحترام كلّيّ متبادَل بين المسؤول والمواطن.

من هذا المنطلق نتوجه إلى كل المرشحين، ورغم أننا على مسافة واحدة من الجميع لكننا ننحاز معكم فقط للوطن ولمن يعمل من أجل الوطن ومن أجل وحدة الوطن وللذين يزرعون الوفاق في هذه المدينة. لهؤلاء نتمنى النجاح ونضع كل امكانياتنا في المطرانية للعمل معهم. المدينة تنتظركم وورشة كبيرة من المشاريع تنتظركم.



من جديد نرحب بالشيخ أحمد وبجميع الأصدقاء"



الكلمة الثانية كانت لأمين عام المحلس ألأعلى للروم الملكيين الكاثوليك المهندس لويس لحود الذي قال :" باسم المجلس الأعلى لكائفة الروم الملكيين الكاثوليك ، يسعدنا شيخ أحمد ان نرحب بك في زحلة عاصمة الكثلكة في الشرق. من هذه الدار الأسقفيةالتي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ مدينة زحلة عبر الأساقفة المتعاقبين، كانت مطرانية سيدة النجاة دائماً حريصة على العيش المشترك وحلّ كل ألأمور الوطنية، الزحلية والبقاعية واللبنانية."



وأضاف " المطرانية لها دور في الحياة الكاثوليكية اللبنانية وفي الحياة الوطنية، وكما تعتبر بكركي مرجعية للطائفة المارونية هكذا سيدة النجاة في زحلة تعتبر مرجعية للروم الملكيين الكاثوليك. عبر شخصكم الكريم نوجه التحية الى دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري الذي التقيناه الأسبوع الماضي برفقة المطران درويش وعرضنا معه أوضاع المنطقة.



زحلة دائماً في قلب الشيخ أحمد واعرف من خلال المتابعة اليومية وصداقتي معه، كم يولي اهتماماً لمنطقة زحلة والبقاع الأوسط."

الشيخ أحمد الحريري القى كلمة شكر فيها المطران درويش على استقباله ومما قال :



" أشكر سيادة المطران درويش،مطران العيش المشترك، مطران المبادرات التوفيقية والتوحيدية، المطران الذي يعيش تفاصيل رعيته ويحرص عليها ويتابعها. سيادة المطران درويش نحن نعتز بصداقتك ونفتخر بالعلاقة القائمة بيننا وشكراً على استقبالك.



أنا لست هنا لأتحدث بالسياسة، لأن الصورة في زحلة لم تكتمل بعد، والرئيس الحريري يعمل بكل جد ويدرس أين يمكن أن نكون لنحافظ على هوية زحلة وهوية البقاع الأوسط، ومن ثم أين تكون مصلحتنا. هذا ميزان من ذهب، لأن زحلة من ذهب. وميزان من ذهب لأن زحلة دائماً هي معيار الإنتخابات النيابية في كل لبنان، هكذا كانت عام 2009 وهكذا ستكون في الـ 2018. أقول هذا الكلام لأن هذه المدينة هي مدينة مقاومة، مدينة صامدة، مدينة تحدت كل أنواع الظلم وكل أنواع الحصار، وبقي رجالها واقفين، وقيت نساؤها في المنازل يحمين الرجال والأطفال."



وأضاف " هنا تتلخص مشاهد عديدة، من صرح اسمه مطرانية سيدة النجاة الى مدينة تحرر عبرها كل لبنان بعد أن حررت نفسها. هذه عاصمة ، هذه لؤلؤةن هذه زحلة التي نفتخر بها والتي نريدها دائماً عالية وكبيرة بقاماتها، بمثقفيها، بسياسييها بكل أهلها من كل شرائح المجتمع ومن كل الطوائف."



وتابع الحريري " سيادة المطران طرح فكرة جيدة للمرشحين، وسأدخل بتفاصيل ما تفضل به سيادته. يجب علينا الا نمنن المواطن بالخدمات. هذه الخدمة يجب ان تكون من أولى واجباتنا، ننزل نحن الى المواطن ونخدمه وليس ليكونوا هم خدماً لدينا. هذه العقلية علينا الغاؤها وهذا القانون اتى ليلغيها لأنه قانون يعطي فرصة لكل شخص أن يطمح وترشح ,ان ينجح وأن يكون خادماً للناس وليس استاذاً عليهم. هذه تجربة جديدة في لبنان. نستطيع ان نقول اننا نجري الانتخابات لأول مرة في لبنان، لأن زمن المحادل ولّى، هذه انتخابات جديدة لآ احد يستطيع ان يعرف نتائجها مسبقاً.

هناك حراك جديد لدى الناس، علينا ان نكون على قدره ونفهمه ونستوعبه، علينا ان نخاطبه ونشاركه في الخطط وفي كل الإستراتيجيات، والا سيأتي التغيير من مكان ما بدون ان نشعر به. "



وختم الحريري " في البلد هناك أكثرية صامتة تئن ولا تريد ان تسمع سياسة، تريد خدمات، تريد طرقات وكهرباء، خطط للزراعة، إزالة التلوث من الليطاني، هذه أولوياتها. على الحكومة المقبلة ان تتابع كل هذه الأمور، هذه الحكومة ستتشكل تحت سقف التسوية التي ارساها الرئيس سعد الحريري والجنرال ميشال عون والتي ارست الاستقرار والهدوء في البلد، واعادت الأمل.



نحن اتخذنا القرار ، بأن استشهاد الرئيس رفيق الحريري كان فرصة نادرة اجتمع فيها الصليب والهلال، وممنوع ان يتفرقا مجدداً، لأن الفرصة النادرة لا تتكرر والمواقف النادرة لا تتكرر، علينا ان نبني عليها ونمتّنها أكثر, ان تصبح أسلوب نتابع من خلالها الطريق الى الأمام ."