الصحناوي في إطلاق حملته الإنتخابية: - يجب أن نعيد لبيروت إنماءها بعد اداء فاشل لنواب لم يغيروا بهذه الدائرة فالافضل ان تغيرهم هذه الدائرة

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أطلق نائب رئيس التيار الوطني الحر نقولا صحناوي ، المرشح على لائحة التيار عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الاولى حملته الانتخابية من منزله في مار نقولا الاشرفية بحضور أهل الاشرفية ومناصري التيار الوطني الحر وألقى كلمة جاء فيها :

انا ابن الاشرفية، ولدت بعائلة صحناوي، تربّيت في بيت بسترس وسكنت في تصوينة التويني، أفتخر بأصلي وبعائلتي ككل واحد منكم أنتم أهل بيروت الأصيلين المفتخرين بعائلاتكم وأصلكم وجذوركم البيروتية.

وانا ابن التيار الوطني الحر، ابن المدرسة التي اسسها " بي الكل" الجنرال عون، وأفتخر انني ناضلت وتدرجت فيها وتخرجت منها، رئيساً للجنة الاقتصادية، وزيراً للاتصالات، ونائب رئيساً للشؤون السياسية.

واليوم أنا مرشح بإسمها على لائحة واحدة مع حلفاء يجمعنا سوياً حب هذه المنطقة وإرادة تحسينها وتنميتها وازدهارها.

هذه الوقفة كان يجب أن تحدث عام ٢٠١٣ ولكن للاسف، قرر بعض الناس نسف الديمقراطية، والتجديد للمجلس النيابي ليس فقط مرة واحدة بل مرتين، وبكل وقاحة ألغوا الانتخابات.

و للذكرى وللتاريخ ، التيار الوطني الحر كان الفريق السياسي الوحيد الذي عارض التمديد ، كما يكون وباغلب الاحيان الفريق الوحيد الذي يعارض كلّ قرار خاطئ.

انا مرشح عن منطقة كانت تحسد على وضعها، عن منطقة كانت المثل الأعلى في مستوى الخدمات التي تقدمها لاهلها، عن منطقة كثير من اللبنانيين تَركُوا قراهم ومدنهم ليسكنوا فيها .

هذه المنطقة لا تزال فخر للبنان ، وليس بفضل أحد، إنما بفضل اهلها الطيبين الذين يساهمون وحدهم بتنميتها لتبقى مزدهرة.

وأضاف صحناوي : تخيَّلوا معي الى اي حد يمكن أن نحسن منطقتنا اذا ما جاء أحد يعمل معكم ويمثلكم ويكمل مسيرتكم ، ويطالب و يسعى و يحقق بأسمكم كل المشاريع التي تنمي وتطور المنطقة.

هذا الامر قال صحناوي ليس منة من احد ، هذا حقكم فأنتم من يدفع الضرائب ، وتقومون بواجباتكم لذا فإنكم تستحقون معاملة عادلة وأَضاف : نعم تنمية هذه المنطقة هو حق مقدّس.

صحناوي أكمل : لم يكن من المفترض أن أطالب بحقكم لو أن نواب المنطقة قاموا بعملهم وحققوا مطالبكم ، خاصة وأن بينهم نائباً اعتلى الكرسي ل٢٢ عاماً، وتذكر الآن أن يقدم مشاريع تنموية للمنطقة وأن يهدد بالتصرف اذا لم تنفّذ ولهذا النائب نقول : فات القطار Too late،

فأهل الأشرفية لا يصدقون هذه الروايات .

بعد ٢٢ عاماً من النيابة كان من المفترض أن يحقق العشرات من المشاريع حتى تستفيدوا انتم اهل المنطقة منها ، خاصة وأنه كان من نفس الخط السياسي مع البلديّة التي لم يكن من المفترض ان ترفض طلباته. وليدافع عن نفسه يدعي هذا النائب ان الحكومة عرقلت مشاريعه في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٤ . وطالبه صحناوي باحترم عقول الناس.

وأضاف : لنفترض أنه على حق ولنقتطع ٣ سنوات من ٢٢ يبقى ١٩ عاماً ، فليخبرنا خلال هذه الاعوام ال١٩ ماذا فعل للمنطقة ؟ لقد دعيته الى مناظرة تلفزيونية لنعرض أمامكم مشاريعنا الانتخابية لانكم تستحقون ان تطلعوا عليها وتقرروا على اساسها من تنتخبون، ولا زلنا ننتظر الجواب حتى الساعة .

المثل يقول : ''الهريبة تلتين المراجل'' .... ولكن يا ميشال في هذه الحالة "المرجلة" هي ان تقبل دعوتي الى هذه المناظرة الحضارية ليختار اهل الاشرفية من يمثلهم وهم مقتنعون كل الاقتناع.

انا مرشح عن بيروت التي نساها كثيرون وهدفي واحد :" بدي تصير بيروت الاولى."

ولتصبح بيروت الاولى يجب أن نعيد اليها حقها بعد حرمانها من الانماء بسبب اداء فاشل لنواب لم يغيروا في هذه الدائرة ، فالافضل ان تغيرهم هذه الدائرة.

اما انتم يا اصدقائي واحبائي وأبناء منطقتي فلا تخافوا ، هذا عهد ميشال عون ، هذا عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون .

ما يعني أنه عهد لبنان القوي، القوي برئيسه ، بجيشه ، بشعبه، وبسيف القانون.

لا تخافوا من التهديد ولا تسمحوا لاحد بأن يحاول شراء أصواتكم لان القانون حافظ على سرية الاقتراع ومن حقكم اعطاء صوتكم لم تختارون من دون ان يحاسبكم أحد فسلاح المحاسبة بيدكم .

أخيرا، أقول لكم نعم سوف تصبح بيروت الاولى، بين كل مدن الشرق فبيوتنا القديمة لن تهدم ، سنحافظ على التراث من دون قوانين تهجر أصحاب البيوت التراثية ، ابناؤنا يجب أن يسكنوا في الاشرفية ويربوا اولادهم فيها ، المياه يجب إعادتها الى نهر بيروت ، من غير المقبول ان نعاني من زحمة السير وصعوبة ايجاد مواقف فهي ستتأمن والزحمة ستخفف ، المرفأ السياحي سنصله بالجميزة، جسر فؤاد بطرسنستفيد منه لنزيد المساحات الخضراء، لن نقبل أن يرفع نادي الحكمة ،فخر الاشرفية كاسه في نادي غزير نريده أن يرفع الكأس في مدينة ميشال عون الرياضية بالمدور.

نادي الراسينغ لتعود أمجاده سنعيده الى ملعبه في الاشرفية.

لن نقبل ان تسمم نفايات لبنان أولادنا ويجب ان يعلم الجميع أن الاشرفية لن تكون مكباً للنفايات .

سنزيد مساحاتنا الخضراء ، أبناؤنا لديهم الحق بالتجول في الشوارع وممارسة هواياتهم من دون التعرض للخطر

الامن سيبقى ممسوكاًَ و هيبة الدولة ستفرض على الجميع ، لن نسمح ان يغادر أبناؤنا لبنان لتدمع عيون الاهل وليتحقق هذا كله شاركوا في 6 ايار، صوتوا، غيروا، وهكذا " بتصير بيروت الاولى"

وتخلل حفل اطلاق الحملة عشاء وسهرة غنائية قدمتها الفنانة باسمة .