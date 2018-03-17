بالفيديو - محاولات مستمرة لحل ازمة تراجع الاقبال على شراء الكتاب

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بقي الكتاب هو هو ، لم يتغيّر، حاول ان يحدث نقلة في المضمون تواكب تطور المجتمعات والاذواق ، وعمل على ارتداء حلة الحداثة ، والاكيد انه نجح في فعله وحافظ في الوقت عينه على مستوى علمي ثقافي متقدم .



اما رواده فبدأو ا ينكثون وعدهم بالوفاء الى هذا المكون النادر الذي فيه شرف الصداقة ، كثرة التشويق ، عمق المعرفة ، وبوح الاسرار . كل ذلك يحصل في زمن كثرة مواقع التواصل الاجتماعي والاستلشاء المجتمعي، لتبقى بعض المبادرات مضيئة ، تماما كالمهرجان اللبناني للكتاب الذي تنظمه الحركة الثقافية -انطلياس .



على رغم ادعاء البعض ان الكتاب بات في مرحلة لفظ الانفاس الاخيرة، تشهد البلاد اصدارات كثيفة تتخطى الحدود لتوزع في الدول العربية حيث تؤكد الاحصاءات ان فيها من القراء ارقاما متقدمة . ولأن الامر كذلك تصر دور النشر على تكثيف نشاطها ووضع استراتجيات ذكية

ال otv التي جالت بين الكتب التقت كتابا، اختاروا التحدي سبيلا وحيدا لكسب المعركة، فشهروا ابداعاتهم للعلن، والدعوة مفتوحة للالتحاق بمعسكرهم.



المهرجان اللبناني للكتاب مستمر حتى نهاية الاسبوع في استقبال الرواد وبعض الخجولين من الذين ما زالوا يؤمنون ضمنيا بدور الكتاب .