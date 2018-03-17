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مقدمة الOTV: لا يبدو ان مفاعيل زيارة الحريري الثانية الى السعودية ستترجم إنتخابياً مع القوات اللبنانية

17
MARCH
2018
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لا يبدو ان مفاعيل زيارة الحريري الثانية الى السعودية ستترجم في الملف الانتخابي بين التيار الازرق والقوات اللبنانية - هذا اذا كان هناك فعلا من خطة او توجه او ورقة عمل مشتركة بين الرياض وبيت الوسط لانتخابات 6 ايار .

الثابت حتى الساعة لدى سعد الحريري ان لا تحالف او تعاون او تلاقي مع حزب الله لا بل مواجهة وسعي من طرف واحد اي المستقبل لتسجيل خرق في مقعد شيعي يساوي 127 نائبا كما قال احمد الحريري . الثابت ايضا ان الحريري متمسك بالعلاقة الجيدة ودوام التنسيق والتعاون مع الرئيس العماد ميشال عون قبل الانتخابات وبعدها .

الثابت كذلك ان الحريري الذي نجح في شرح وجهة نظره الايجابية حيال التعاون الانتخابي مع التيار البرتقالي اخذ بالاعتبار رغبة الرياض بالا يكون هذا التعاون بالكامل على حساب اصدقاء السعودية وفي مقدمهم القوات اللبنانية ففتح باب التفاوض مع معراب ليعطي ما للقوات للقوات وما للمستقبل للمستقبل الا ان حسابات حكيم القوات لم توافق حسابات زعيم المستقبل الا في الشوف وعاليه وبسعي جنبلاطي ما اغلق باب التفاوض اقله حتى الساعة ولا يبدو انه سيفتح الا اذا قرر الحريري فجأة لقاء جعجع لطي صفحة 4 تشرين الثاني وفتح صفحة 6 ايار .

اما الثابت الاكثر اهمية بعد زيارة السعودية للفريقين اي الرياض والحريري فهو ان 6 ايار هو يوم الامتحان والاستحقاق لتكريس زعامة الحريري السنية في الشارع وفي الشرعية وفي المشروعية .

في المحصلة يخوض الحريري مواجهة انتخابية - سياسية مع حزب الله لا اكثر ويكرس العلاقة الشراكة مع التيار الوطني الحر ويأخذ بالتمني السعودي مراعاة وليس مراضاة القوات لكن الاهم ان الحريري يتصرف على اساس انه الممسك الاول والاخير بتياره وبزمام المناورة والمبادرة الانتخابية على الساحة المستقبلية . وهو ما اظهرته الترشيحات وستكرسه التحالفات وتظهره نتائج الانتخابات .

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