living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري افتتح مهرجان سوق بربور: - الخرزة الزرقاء أردناها لأنه بالفعل هناك عين على بيروت وعين على لبنان

17
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 


قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "علينا أن نحمي هذا البلد بأعمالنا وأفعالنا، هذا ما علمنا إياه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما سنترجمه بالسياسة والعمل بإذن الله".

كلام الحريري جاء خلال افتتاحه غروب اليوم مهرجان "شمس الربيع" الذي نظمته جمعية تجار بربور في شارع بربور، في حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وحشد كبير من فاعليات العاصمة والمواطنين.

وأضاف الحريري: "أجمل ما في هذا اليوم أن نرى الحياة والحيوية في هذا الشارع، الذي أراد الشهيد رفيق الحريري إعادة إحيائه، واليوم نراه يعود إلى الحياة من جديد بكم أنتم جميعا".

وتابع: "أود أن أهنئ تجار بربور على هذا المهرجان، وأؤكد لكم أننا على خطى رفيق الحريري، وسنستمر في هذه المسيرة بإذن الله رغم كل التحديات التي نواجها. فحين أرى مثل هؤلاء الشباب والشابات والأطفال، يكبر قلبي وأتأكد أننا نقوم بالعمل الصالح. فحماية لبنان، هذه الخرزة الزرقاء التي هي "في عين كم واحد في هذا البلد"، أمر ضروري. وقد أردناها خرزة زرقاء لأنه بالفعل هناك "عين على بيروت وعين على لبنان".

وختم قائلا: "إن شاء الله، في هذه الانتخابات، سنضع "خرزة الزرقاء" في صندوق الانتخاب "بعيون الحاقدين"، وبإذن الله في السابع من أيار تصدر النتائج وتكون لمصلحة لبنان واللبنانيين وخاصة بيروت".

افتتاح المهرجان

وكان المهرجان قد افتتح بلوحات موسيقية وراقصة قدمتها فرق من دار الأيتام الإسلامية، ثم تحدث رئيس جمعية تجار سوق بربور رشيد كبي الذي رحب بالحريري في شارع بربور، وقال: "إن موقف الحكومة اللبنانية والإدارة الناجحة لرئيسها اكتسبا أهمية بالغة لجهة الإسراع بالأداء المميز ووضع حلول اقتصادية وخفض إنفاق الوزارات في الموازنة، والسير بالتوافق السياسي وبخطوات إصلاحية أخرى وإقرارها. وكان ذلك موضع اهتمام دولي قبل عقد مؤتمر باريس. وفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار الموازنة، إنما يترجم الشعور الذي يجمع عليه المسؤولون لجهة مدى حراجة الوضع الاقتصادي".

أضاف: "هذه التطورات، عشية مؤتمر "سيدر" في باريس، والأداء المميز لهذه الحكومة ورئيسها ووضع استراتيجية على طاولة البحث قبل الانتخابات، يدعم الجهود لإنقاذ الوضع المالي في لبنان".

وتابع مخاطبا الحريري: "إن ترجمة سياسة النأي بالنفس ثم تطبيقها نسبيا من خلال خفض المواقف التصعيدية، إنما ينقذ لبنان، وهذا ما يتطلع إليه المواطن اللبناني. وهنا لا بد من ذكر الزيارة الأخيرة الناجحة التي قمتم بها إلى المملكة العربية السعودية والتي فتحت صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين، والتي تساعد على خروج هذا البلد من أزمته وترفع الحظر عن قدوم الأخوة الخليجيين إلى لبنان والاستثمار فيه. كما ساهمت هذه الزيارة بدعم لبنان في مؤتمر روما، وستساهم كذلك بدعمه في مؤتمري بروكسيل وباريس. إن المعلومات بدعم لبنان بهبة في هذه المؤتمرات هو خبر سار سيؤمن الاستفادة من قروض ميسرة من الصناديق العربية ويوفر السيولة ويعيد الدورة المالية للمؤسسات كافة".

ختم قائلا: "إن اختياركم لمرشحين أكفاء لخوض الانتخابات النيابية في 6 أيار، سيكون له الأمل بمستقبل واعد على صعيد بيروت وأهلها وعلى المناطق اللبنانية كافة".

جولة في سوق بربور

وبعد رعايته افتتاح المهرجان، جال الحريري في سوق بربور حيث تجمهر المواطنون حوله وألقوا عليه التحية والتقطوا معه الصور التذكارية، واستمع إلى مطالب المواطنين ومشاكلهم.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout