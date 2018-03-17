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بأقل من 3 ساعات.. تم حل لغز الجريمة والقبض على القاتل في مطار بيروت!

17
MARCH
2018
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

" بتاريخ 16/3/2018 وفي محلة ابي سمراء طلعة الخناق، اقدم مجهول على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المغدور حسين حمود (مواليد ١٩٩١، لبناني) حيث اصيب في رأسه وصدره بطلقين ناريين، نقل الى احدى المستشفيات للمعالجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.
بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، استطاعت وفي اقل من 3 ساعات، من:

- معرفة هوية القاتل.
- تحديد السلاح المستخدم في الجريمة، والوجهة التي فر اليها وهي مطار بيروت الدولي.
على الفور، جرى التنسيق مع قطعات سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة، وتم تزويدها بهوية مرتكب الجريمة وصورة شمسية له، حيث تمكنت من توقيفه قبيل مغادرته، ويدعى :

- م. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) يحمل الجنسية الاسترالية
كما تبين انه ابن خال المغدور، وان هذه الجريمة قد حصلت عن طريق الخطأ.

اودع الموقوف القضاء المختص، بناء لإشارته."

 

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