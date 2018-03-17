وزير سابق يعلن عزوفه عن خوض الإنتخابات النيابية! من هو؟

A + A -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



أعلن الوزير السابق فارس بويز عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، وقال:" هذه المعركة الانتخابية في ظل هذا القانون خدعة كبيرة واحتيال على التمثيل الحقيقي ودورنا السياسي سيكون اكثر حرية خارجها"، وأضاف:" ان وجود قوة مستقلة عن اي نفوذ اجنبي او داخلي في مجلس النواب امر ضروري من اجل الوطن."

واعتبر بويز في خلال مؤتمر صحفي أن قانون الانتخاب الجديد لم يلغ لعبة اللوائح الجهنمية وأن معركة الصوت التفضيلي بدأت قبل معركة الحاصل الانتخابي، وقال:" لا تكفينا شعارات بعض الاحزاب فيأتي المرشحون ليتحدثوا عن خلق فرص عمل لكن كيف ذلك بدون الاصلاح السياسي اولا؟".