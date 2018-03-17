تويني: لمَ توقيت هذه الظاهرة اليوم بالتحديد؟

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صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان الآتي:

لاحظت مؤخراً استهلاك مسرف لموضوع مكافحة الفساد في لبنان على نحو متكرر في الحملات الانتخابية. إن شعبنا قد مرّ بالويلات واعتاد عليها وتمرّس وفهم حقيقة التاريخ والزمن والسياسة في لبنان، أرى أن هذه الظاهرة جيدة بشكلها غير أنها تكاد أن تكون فارغة بمضمونها لسبب بسيط ألا وهو مصداقية بعض مطلقيها!

وهنا أتساءل لمَ توقيت هذه الظاهرة اليوم بالتحديد؟ ولمَ هذه الصحوة الآن على مكافحة الفساد من قبل هؤلاء الذين كانوا سابقاً في سدة القرار أو أيام الحرب الأهلية المعيبة والفلتان الأخلاقي والسياسي؟

إن الانتخابات لا تصنع الديمقراطية بل الإنسان وأخلاقه. والديمقراطية في خدمة الإنسان وليس العكس. لذا آمل بكل صدق أن يكون هذا الوعي المتأخر - ولو كان انتخابياً أو مغشوشاً أو استنسابياً من بعضهم - مادةً يؤسس عليها الناخبين اختيارهم في الانتخابات القادمة وإنني لواثق أن شعبنا عالم بكل شيء فبلدنا صغير وكل أمر معلوم ولا يمكن التستّر عن الماضي مهما تم تجميل الحاضر، وما من أمر يخلق من العدم والثراء يأتي من الحصاد بعد الزرع ولن يحصدوا من حيث لا يزرعون.

آمل أن تكون هذه التجربة الانتخابية الديمقراطية العتيدة خطوة ثابتة لنحذو حذو البلاد الراقية في مكافحة الفساد عن كثب وأن ننتقي برلماناً جديداً أغلبيته من الأوادم الصالحين لا شبه للفساد عليهم بتاتاً.