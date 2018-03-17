تجمّع المواقع الإلكترونية: نطالب المرجعيّات القضائيّة المختصّة التحرّك فوراً لإبطال الحكم الصادر بحقّ ناشر موقع "ليبانون ديبايت" والقاضي بسجنه ستّة أشهر

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صدر عن تجمّع المواقع الالكترونيّة السياسيّة في لبنان البيان الآتي:

- يأسف التجمّع للحكم القضائي الصادر بحقّ ناشر موقع "ليبانون ديبايت" ميشال قنبور والقاضي بسجنه ستّة أشهر، ويعتبره تعدّياً على الحريّة الإعلاميّة وسابقة لجهة سجن صاحب موقع الكتروني على خلفيّة نشر مقالة.

- يطلب التجمّع من المرجعيّات القضائيّة المختصّة التحرّك فوراً وإجراء المقتضى القانوني لإبطال الحكم.

- يطالب التجمّع السلطات المختصة بالتحرّك الفوري للدفاع عن الحريات الاعلامية.

- يعلن التجمّع تضامنه الكامل مع الزميل قنبور، واستعداده لاتخاذ التدابير اللازمة للتعبير عن هذا التضامن ، مبدياً خشيته من الاعتداءات المتتالية على الحريّات الإعلاميّة.