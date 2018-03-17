living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أزمة الجاسوس الروسي.. موسكو ترد بالمثل

17
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أعلنت الخارجية الروسية، السبت، أن موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا، وستسحب التصريح لبريطانيا بفتح قنصلية في سان بطرسبرغ، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي سببها تسمم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو من أجل "اجتماع"، للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، السبت.
 
ونقلت وكالة "تاس" ووكالات أخرى عن مصدر في الوزارة، قوله إن السفير البريطاني لوري بريستو تم استدعاؤه.
 
وقالت الوكالة إن موسكو ستبلغ الدبلوماسي البريطاني بالإجراءات التي اتخذت ردا على تلك التي أعلنتها لندن خلال الأسبوع الجاري.
 
وكانت الخارجية الروسية استدعت السفير البريطاني، الثلاثاء، في إطار الأزمة التي تلت تسميم سكريبال وابنته في بريطانيا.
 
وفجر تعرض سكريبال وابنته للتسمم، في مدينة سالزبري البريطانية، في الرابع من أبريل الجاري، نزاعا دبلوماسيا بين البلدين، فاتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في عملية التسميم، وقالت إنه تم باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي صنعه الاتحاد السوفيتي سابقا.
 
وسارعت الحكومة البريطانية بالإعلان عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية الواقعة، فردت موسكو بأنها أيضا ستطرد دبلوماسيين بريطانيين، وأكد الكرملين أن روسيا ستعلن في أي لحظة عن إجراءات أخرى للرد على بريطانيا.
 
ومع تفاقم التوتر الدبلوماسي، تبادلت موسكو ولندن للإهانات والاتهامات، إذ قال وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون إن "روسيا يجب أن تختفي وتصمت".
 
فردت وزارة الدفاع الروسية بالقول إنه عقيم فكريا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ويليامسون ينقصه التهذيب.
 
ولا يزال الجاسوس الروسي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) يرقدان في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس الجاري بعد العثور عليهما فاقدي الوعي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout