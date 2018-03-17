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بوعبود: لن ننسى قضية المطرانيين المخطوفين في سوريا ونصلي لأجل عودتهما

17
MARCH
2018
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زار المعاون البطريركي ثيودور غندور بدعوة من المعهد الأنطوني في الدكوانة، منوها بعمل المعهد، وكان في استقباله كل من مدير المعهد الاب شربل بوعبود واعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية.
 
بوعبود لفت بعد كلمة ترحيبية بالمطران غندور، الى "اننا لن ننسى قضية المطرانيين المخطوفين في سوريا الجريحة والتي لم يدمل جرحها حتى اليوم اذ نصلي معكم لكي تتوقف آلة الدمار في سوريا وفي شرقنا الحبيب وان يعود اخوتنا السوريين النازحين الى قراهم ومنازله ووطنهم
 
بدوره، رد المطران غندور مؤكدا "اننا نصلي كل يوم من اجل عودة المطرانين ونأمل عودتهم في اسرع وقت فأنهم بذلك وبهذا الوقت يحملون سمات بولس الرسول المتألم وسمات المسيح اذ نأمل عودتهم مع جميع الكهنة المخطوفين وان تنجلي كل الامور على خير ."
 
وبعد جولة على اقسام المعهد الموزييك والرسم والاشغال اليدوية تفقد المطران غندور اعمال الدورة المنعقدة مع الفنان الاوكراني سيرج كوزين. كما التقى المشاركين في الدورة. وفي الختام قدم بوعبود للمطران غندور ايقونة السيد المسيح وبدوره قدم المطران لمدير المعهد صحن ليموج عليه العشاء الاخير ، ثم اولم بو عبود على شرف المطران والوفد المرافق له.
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