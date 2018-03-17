اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-03-2018

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البناء

كواليس

رسم خبراء مشهد الرئيس الروسي وهو يعبر الجسر الواصل مع القرم، بينما الأوروبيون والأميركيون يعلنون أنهم لن يتعاملوا مع ضمّ القرم كعمل شرعي بتشبيهه بالموقف الروسي من المبادرات المنفردة للغرب، خصوصاً للأميركيين، على قاعدة مَن يملك القوة يفرض الأمر الواقع ومَن لا يملك قدرة المواجهة يكتفي بعدم منع الشرعية بانتظار التفاوض. وقال الخبراء إنّ هذا المشهد قد يتكرّر مع إعلان انتصار سورية النهائي على الحرب، حيث لا يملك الغرب قدرة منع النصر، لكنه يراهن على التفاوض حول شرعنته.

خفايا

لم يشأ وزير بارز الإفصاح عما إذا كان حزبه سيستمرّ بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل في الفصل بين النيابة والوزارة، ورداً على سؤال طُرح عليه مؤخراً عن عودته إلى الوزارة إذا فاز بالمقعد النيابي؟ أجاب الوزير المُشار إليه بأنّ لدى حزبه الحلّ المناسب لهذا الموضوع، مشيراً إلى أنّه من المبكر الكشف عن تفاصيل هذا الحلّ، وقال: «كلّ شي بوقته حلو».

الجمهورية

تداعى قطاع تربوي يُعاني منذ فترة طويلة من «قضم الحقوق» للإعتصام الإثنين مُلوِّحاً بالتصعيد في حال تمادي الدولة في تهميش حقوقه.

اللواء

غمز

تتشفى جهات في تيارات سياسية من تزايد الخلافات «وتفرق العشاق» في أندية معادية لها.

همس

ترصد أوساط دبلوماسية تصريحات وصفت «بالخطيرة» تتعلق بالملابسات المحيطة بإحدى الدوائر الحسّاسة.