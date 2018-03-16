مقدمات نشرات الأخبار ليوم الجمعة - OTV: - انطلاق نقاش موازنة 2018 تحضيراً لمؤتمر سيدر 1

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



لبنان يستعد للانتخابات النيابية والمنطقة متجهة الى صيف ساخن وربما ربيع ساخن. ويذهب وزير الخارجية السابق فارس بويز الى القول إن المنطقة مقبلة على زلزال لكن متى؟

ويقول أيضا إن لبنان جزء من المنطقة التي تتسارع فيها التطورات والتحديات بدءا من إقالة وزير الخارجية الأميركي بسبب خلاف الرئيس ترامب معه على الإتفاق النووي. ويشير بويز الى اللغة المستعملة بين الغرب وروسيا وبين إيران والسعودية هذا اليوم بالذات.

لنا عودة الى تفصيل المواقف واستعمال هذه اللغة غير الدبلوماسية بعد التوقف مع كلام للأمين العام للأمم المتحدة يطلب من لبنان عدم التدخل في الأزمة السورية. ويصف غوتيريس غداة مشاركته في مؤتمر روما الدولة اللبنانية بالضعيفة.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

روما من فوق غير بيروت من تحت فعلى أرض الطليان كلام في تجهيز العسكر وهنا تختصر المعركة الانتخابية كل الحديث مع خروق لملف القرصنة الذي تتكشف عنه اليوم تفاصيل يعود زمنها الى ال "غوغل كاش" وبالكاش الدائن بدأ مؤتمر روما اثنان بحث خطط من شأنها تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية ووضع إستراتيجة تسلح سقفها الأعلى الاستغناء عن خدمات حزب الله وحدودها الأقرب مدى هي الوقوع تحت رتل من الدين الجديد وأمام أربعين دولة تلا رئيس الحكومة سعد الحريري تعويذة النأي بالنفس والتزام القرارات الدولية وتعزيز الأمن اللبناني وحكم القانون مع إشارته إلى عبء التحديات الأمنية الناجمة عن النزوح.. كلام الحريري لم يكن مرصودا بالخرزة الزرقاء التي كانت مكلفة عملا اضافيا يتوزع على الدوائر الساخنة وبينها الضنية حيث يحتكم كاظم الخير على الخرزة البديلة ويسحب ملفات من الجن الأزرق من شأنها أن تعكر الصفو الانتخابي وتؤلب على الحريري المواجع لكن الوجع الأكثر إيلاما سيقع في كسروان حيث خرجت الحروب الصامتة داخل اللائحة الواحدة إلى العلن وتبعتها هزات ارتدادية من النائبة جلبيرت زوين التي هاجمت المرشح نعمت فرام بعنف واتهمته بدفع الأموال وقالت: عيب هيك مش حلو هلقد ينقال عن الكسرواني انو بينشرى وبيناع.. وبالتزامن كان افرام يطلق ماكينته الانتخابية ويظللها بالإنسان أولا معتبرا أن العدو هو من يعتبر السرقة من الدولة حلالا "ليزبط حالو" والعدو هو كل شخص أو فريق أو حزب أو ميليشيا يرى أن الدولة مزرعة يستغلها ويطوعها لمشاريعه ولما كان أعداء نعمت فرام غير مرئيين بالعين المجردة فإن خصما واحدا منظورا بمكبرات الصوت الكلامية ظهره رئيس مؤسسة الانتشار إلى العلن وهو منصور غانم البون قائلا إنه لا يحب التعامل معه فرد البون لقد سبق وبادلته الشعور ومن دون تردد وما زلت عند رأيي آملا أن يبقى على رأيه وألا يضطر الى العيش معنفا واللجوء الى الاعتذار كما فعل في قضية اخرى.

عند هذا الحد انكسرت الجرة بين الائتلاف الواحد على لائحة شامل روكز التي لن تعود شاملة على الارجح وبلغة الكسر وبمفعول رجعي تكشف الجديد اليوم عن فبركة ملحقة بملف زياد عيتاني سوزان حبيش الغوغل كاش وعلاقته بعبد المنعم يوسف على مسرح قناة الام تي في.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لجنة المال إستمعت اليوم إلى وزير المال علي حسن خليل عن السياسة المالية لمشروع الموازنة الذي يحكمه نفس إصلاحي أعاد الثقة بالدولة ومؤسساتها من قبل المجتمع الدولي بمشاريعه ومؤتمراته من روما الى بروكسل مرورا بباريس.

اللجنة ناقشت اليوم مضمون الموازنة بخطوطها العريضة وهي تعود الاثنين لتستكمل ما بدأته على قاعدة تكثيف العمل لإقرارها وإحالتها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها قبل نهاية الشهر الجاري وفق ما اعلن الرئيس نبيه بري ولا سيما بعدما تجاوزت كل العوائق التي وضعت أمامها ومحاولات التوظيف السياسي من قبل البعض وإنطلاقا من ذلك أكد الوزير خليل صرفها كإنجاز لكل اللبنانيين.

الإستحقاق الإنتخابي يدخل في فلك الأيام العشرة الأخيرة قبل إنتهاء مهلة تسجيل اللوائح الإنتخابية في وزارة الداخلية.

وفيما أطلت طلائع بعض التحالفات غابت أخرى حتى الساعة وأبرزها على مستوى المستقبل – القوات حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي إتفاق فيما تعتري الضبابية بعض الداوئر التي يتواجد فيها المستقبل مع كل من القوات والتيار الحر والإشتراكي.

التيار الوطني أعلن أسماء مرشحيه الملتزمين اليوم وبلغ عددهم 64 مرشحا وليس من ضمنهم شامل روكز غير الملتزم بالتيار كما قيل.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

في مقابل الغلة المعقولة التي عاد بها لبنان وجيشه وقواه المسلحة من مؤتمر روما يعرف اهل الحكم انهم دخلوا مرحلة مقايضة حاسمة مع المجتمع الدولي يمكن ان تخرج الدولة منها رابحة ان عملت الحكومة على ترجمة التزامها العلني بانها ستباشر درس الاستراتيجية الدفاعية وستباشر سياسة قضم متصاعدة لحصة حزب الله بقاعا وجنوبا ما يشكل استكمالا ولو متاخرا لانتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني بموجب القرار 1701 اضافة الى تفعيل مبدأ النأي بالنفس وتصديقا على هذا المعطى جاءت دعوة الامين العام للامم المتحدة كل المجموعات والمواطنيين اللبنانيين للكف عن التدخل في النزاع السوري وتحذيره من ان وجود اسلحة غير شرعية في ايدي حزب الله هو مدعاة قلق جدي.

لجنة المال النيابية بقيادة رئيسها ابراهيم كنعان وفي سياق تكثيف اجتماعاتها لانجاز الموازنة سعيا الى تظهير صورة مقبولة عن لبنان في مؤتمر سيدر اصطدمت بمشكلة تغيب النواب ما استدعى كنعان الى مخاطبة المتغيبين قائلا اذا اردتم موازنة شاركوا في اجتماعات اللجنة.

انتخابيا، اعلان الترشيحات يتوالى واليوم كان دور التيار الوطني الحر لكن الجزء الصعب من المعركة وهو انجاز التحالفات لا يزال يشكل عقدة اساسية يعجز جميع المتنافسين عن تجاوزها في ما لا يمر يوم من دون الاعلان عن سقوط تحالف هنا او مشروع تحالف هناك ولعل الاكثر لفتا للنظر هو التجاذب القوي بين القوات والمستقبل حيث بورصة التحالف بينهما تتارجح بين تشاؤم مطلق وتفاؤل يسوده الحذر.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

في مئوية الايام الاولى لنكبة الامة الثانية بقرار دونالد ترامب تهويد القدس، لم تنكس المقاومة الفلسطينية راياتها الجهادية، ولم يعدم شعبها الوسيلة الفدائية للاقتصاص من الاحتلال وتابعيه، فدهس شاب فلسطيني غرب جنين مجموعة من الجنود الصهاينة، ليقتل اثنين منهم ويصيب اربعة آخرين.. عملية دهست جنودا، واصابت كل محاولات المراهنين من عرب واميركيين واسرائيليين على تعايش الفلسطينيين مع قرار التهويد، ليكملوا هم صفقة القرن التي يعدون..

انهم واهمون وأزمتهم انهم لا يعرفون، ان للقدس رجالا لا تلهيهم سياسة ولا صفقات، وان القضية اسمى من كل المهاترات، فكانت عملية اليوم قرب جنين، دليلا اضافيا على اقتراب الكيان الصهيوني من الحائط المسدود بالتعامل مع الشعب الفلسطيني رغم كل تفوقه العسكري والامني..

في سوريا تفوق الجيش ميدانيا على تكفيريي الغوطة، واعلاميا على مشغليهم التائهين بين ضياع نفوذهم بهزيمة اتباعهم في الغوطة، وفبركاتهم الكيماوية في المحافل الدولية، وان تمكنوا من تجيير بعض المستأجرين الدوليين لاتقان تزويرهم، فان اهالي الغوطة الخارجين من تحت قيد المسلحين دليل لا لبس فيه على كذب ادعاءات الكيماوي، فيما دعوة الجيش لاهل الغوطة الذي اعلن تحرير سبعين بالمئة منها، الخروج عبر الممرات الآمنة التي فتحها الجيش لهم، على امل العودة القريبة الى ما تبقى محتلا منها بعد تحريرها..

في لبنان المحرر من كل ارهاب بفعل جيشه وشعبه ومقاومته، وقف اليوم امام احلام روما التسليحية لجيشه الوطني بشيء من الخيبة، فالمؤتمر الذي عقد في العاصمة الايطالية لم يصل بنتائجه الى مستوى حاجات الجيش التسليحية، ولا الى تضحياته التي حمت لبنان وحتى الدول الاوروبية بقضائه على الخلايا الارهابية التي تهدد بمسارها القارة العجوز..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

تصاعد الغضب الشعبي على نواب حزب الله في بعلبك الهرمل حتى بات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مضطرا للطلب من الناخبين أن ينتخبوا مرشحي حزبه تكريما له، كما قال قبل أسابيع.

وبعد تحييد الناس لنصر الله وإصرارهم على مواجهة فساد النواب في المنطقة، أعلن أمس أنه سيدور في شوارع بعلبك والهرمل لطلب الدعم الانتخابي، واتهم المرشحين على لوائح أخرى بأنهم حلفاء لتنظيمي داعش وجبهة النصرة. وهو الأمر الذي واجهه أهالي المنطقة بمزيد من تحييد نصر الله والإصرار على أن المعركة تنموية.

هدير الماكينات الانتخابية والمعركة التنموية في بعلبك الهرمل وبقية لبنان واكبها إعلان ثقة متجدد بلبنان، مع انطلاق قطار مؤتمرات الدعم الدولية التي كان اول غيثها من روما أمس، والجديد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه.

وعلى خط مواز اعلن البنك الدولي انه وافق على حزمة تمويل بقيمة 295 مليون دولار للمساهمة في إصلاح قطاع النقل العام المتهالك في لبنان، ما سيخلق آلاف فرص العمل للشباب، وسيحد من فوضى النقل ومن الازدحام المروري في المدن وعلى مداخلها.

وفي البقاع في مجمع السهول في الخيارة أطلق الأمين العام لـ”تيار المستقبل” الماكينة الانتخابية في البقاع الغربي وراشيا، واعلن ان هذه المعركة هي بين مشروعين، واحد يورط لبنان في حروب المنطقة وآخر يريد أن يحمي لبنان من هذه الحروب، ويمثله الرئيس سعد الحريري.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

قبل خمسة أيام من أنتهاء مهلة سحب التراشيح، وعشرة أيام على انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، إشتعلت التحالفات الإنتخابية إلى حدود الخلط الكامل للأوراق وإلى حدود الفوضى الكاملة والضياع الشامل: نادرا ما تصمد التحالفات، ونقل البندقيات من أكتاف إلى أكتاف يتم بسرعة صاروخية، كأننا في زمن "العجائب الإنتخابية".

ما تكاد لائحة تقترب من التسجيل حتى تنفرط قبل أن تنطلق إلى الداخلية، فإحدى ابرز اللوائح في دائرة كسروان جبيل، والتي كادت ان تكون منجزة، تصارع من أجل عدم الإنفراط في ظل الحرب الكلامية بين بعض مكوناتها...

التحالفات التي كادت ان تنجز بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، نعتها القوات أمس فيما لم ينف تيار المستقبل ما آلت إليه الأمور...

مرشحون كانوا محسوبين منذ أكثر من عقد على معسكر سياسي معين، يعلنون غدا الإنتقال إلى المعسكر المقابل ما يتسبب في خلط مدو للأوراق...

الرئيس بري انتقل إلى المصيلح ليتابع من كثب مواكبة التحضيرات للانتخابات...

الرئيس سعد الحريري عاد من روما وفي رأس أولوياته الإشراف مباشرة على تركيب اللوائح ومحاولة تثبيت التحالفات...

التيار الوطني الحر أعلن اليوم مرشحيه الملتزمين فيما يعلن اللوائح السبت المقبل.

بعيدا من نيران الانتخابات، جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، بجدول أعمال أقل من عادي، البارز فيه بند كهربائي هو "مشروع قانون البرنامج لنقل الطاقة الكهربائية"...

الاسبوع المقبل سيشهد تنشيطا في درس مشروع قانون الموازنة في محاولة لأنجاز الدرس وتحويلها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها قبل السادس من نيسان موعد باريس أربعة أو سيدر واحد.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

صحيح أن "البلد ماشي". لكن بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية يبدو أن "الشغل مش ماشي... بس الحكي ماشي"، لكن "ولا يهمك" أيها الناخب اللبناني، فالنتيجة الحاسمة ستظهر خلال الساعات الإثنتين والسبعين المقبلة.

وفي الانتظار، وفي وقت تتبدل بورصة التحالفات والأسماء في أكثر من دائرة يوما بعد يوم، أعلن التيار الوطني الحر اليوم عن مرشحيه الملتزمين، على ان يختار من بينهم، من ينضم إلى اللوائح التي ستبصر النور في الرابع والعشرين من آذار.

وبعيدا من الشأن الانتخابي، رسالة روما وصلت، والأنظار نحو باريس: استقرار لبنان خط أحمر، لم يكن ممكنا لو لم ينجح اللبنانيون، رئاسة وحكومة، في تظهير صورة داخلية متينة، متماسكة شعبيا، وممسوكة جيشا وقوى أمنية.

وفي موازاة التحضير المستمر لمؤتمر سيدر-1، انطلقت اليوم في ساحة النجمة جلسات لجنة المال والموازنة المكثفة تمهيدا لإقرار موازنة 2018 وإحالتها على الهيئة العامة.