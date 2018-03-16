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مقدمة نشرة أخبار الـ OTV:

صحيح أن "البلد ماشي". لكن بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية يبدو أن "الشغل مش ماشي... بس الحكي ماشي"، لكن "ولا يهمك" أيها الناخب اللبناني، فالنتيجة الحاسمة ستظهر خلال الساعات الإثنتين والسبعين المقبلة.

وفي الانتظار، وفي وقت تتبدل بورصة التحالفات والأسماء في أكثر من دائرة يوماً بعد يوم، أعلن التيار الوطني الحر اليوم عن مرشحيه الملتزمين، على ان يختار من بينهم، من ينضم إلى اللوائح التي ستبصر النور في الرابع والعشرين من آذار.

وبعيداً من الشأن الانتخابي، رسالة روما وصلت، والأنظار نحو باريس: استقرار لبنان خطٌّ أحمر، لم يكن ممكناً لو لم ينجح اللبنانيون، رئاسة وحكومة، في تظهير صورة داخلية متينة، متماسكة شعبياً، وممسوكة جيشاً وقوى أمنية.

وفي موازاة التحضير المستمر لمؤتمر سيدر-1، انطلقت اليوم في ساحة النجمة جلسات لجنة المال والموازنة المكثفة تمهيداً لإقرار موازنة 2018 وإحالتها على الهيئة العامة.