"حماس" أخطأت في حقّ لبنان ... ماذا عن العودة؟ (د. علا بطرس)

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سبّب نشوء دولة إسرائيل في العام 1948 بطرد الفلسطنيين من أرضهم من قبل مجموعات الهاغانا الإرهابية التابعة لها حيث لجأوا الى دول الجوار ومنها لبنان والأردن وسوريا، ويُقدّر عددهم حالياً ب5 مليون لاجىء.



وعلى أثر ذلك اللجوء أنشأت الأمم المتحدة في العام 1949 وكالة تُعنى بالتعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة عُرفت ب"الأونروا" أي "وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين". إنّ هدف الوكالة التي تحصل على تبرّعات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تمكين اللاجىء من العيش بكرامة تمهيداً لعودته الى فلسطين، الأرض الذي هُجّر منها بين حزيران 1946 وأيار 1948، إلا أنّ العودة تحوّلت الى استحالة بفعل التخاذل العربي وانقسام القرار الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة لسياسات إسرائيل وآخرها إعلان القدس عاصمة لها بالتزامن مع تجميد مبلغ 65 مليون دولار من حصتها الى الوكالة المذكورة.

وعلى أثر المؤتمر الذي انعقد في روما بسعي الأونروا الى تمويل طارىء لسدّ الحاجات بعد تقليص الحصة الأميركية، كان لوزير خارجية لبنان جبران باسيل موقف سياديّ بالغ الأهمية بالطلب الى الوكالة "شطب كل لاجىء فلسطيني من قيودها في حال تغيّبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر" ليطالعنا ردّ من أحد مسؤولي حركة "حماس" أقلّ ما يُقال عنه سطحيّ للأسباب التالية:

- إن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة وقد عمل على صياغة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ولكنّها توصية غير ملزمة لأنها صدرت عن الجمعية العامة ومع ذلك فقد استقبل نصف مليون من اللاجئين الفلسطنيين ومليون ونصف من النازحين السوريين، فشكّل بذلك مدرسة للإنسانية على حساب سلمه واستقراره. ونشير هنا أن استخدام مصطلح "اللاجىء الفلسطيني" سبق إقرار اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين والتي لم يوقّع عليها لبنان ولم يلتزم بها ولا على البروتوكول لعام 1967 ذات الصّلة لذلك أطلق على الوافدين المهجّرين من العراق وسوريا مصطلح "نازحين". كما تعاملت الأمم المتحدة مع الوضع الفلسطيني بشكل مختلف عما تعاملت به مع قضايا اللجوء في العالم. ف"الأونروا" هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطنيين في وقت تهتم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" بقضايا اللجوء الأخرى. وقد اتخذ لبنان سلسلة إجراءات تتماشى مع سيادته ومصالحه القومية بخلاف كل الإلتزامات الواردة على الدولة المضيفة في اتفاقية 1951 تخوّفاً من التوطين حيث ورد في الدستور في الفقرة "ط" "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين" مع سلسلة إجراءات مقيّدة على تملّك الفلسطنيين وحقّ العمل وحق أعطاء المرأة الجنسية لزوجها من أجنبي الخ ...

- في العام 2003 وقع الأمن العام اللبناني ممثلاً بوزير الداخلية والبلديات يومها مذكرة تفاهم مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تؤكد على موقف لبنان الثابت من رفض التوطين وأي شكل من أشكال الإندماج مع إعطاء بطاقة "إثبات وجود" لكل نازح يدخل أرضه لمدة سنة فقط على أن تقوم المفوضية بتأمين دولة ثالثة كي ينتقل اليها، وهذا ما اعتُمد مع أزمة النازحين العراقيين الذين قدموا الى لبنان، وكذلك مع النازحين السوريين المسجّلين لديها حيث نَقُص عددهم بحوالي 100 الف شخص.

- ورد إحصاء أجرته "لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني" وإدارة الإحصاء المركزي مؤخراً حول تناقص عدد اللاجئين الفلسطنيين في لبنان الى 180 الف شخص بشكل أثار الذّهول بالمقارنة مع أرقام كان يتم التداول بها في السابق وصلت الى نصف المليون وأكثر لدرجة دفعت الرأي العام الى التساؤل "أين ذهب الفلسطنيون؟"

وعليه، كان لزوماً أن يطلب الوزير جبران باسيل من "الأنروا" شطب اللاجئين الذين غادروا لبنان واستحصلوا على جنسية دولة أخرى دون أن يعني ذلك التخلي عن حق العودة كمسؤولية مباشرة على السلطات الفلسطينية ومنها "حماس".