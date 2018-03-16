هذا ما ستشهده الكسليك فجراً

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتمديد شبكة الألياف الضوئية "فايبر" على المسلك الغربي من جسر السراي لغاية مفرق زارا في الكسليك، وذلك اعتبارا من الساعة صفر ولغاية الساعة 5,00 فجرا من تواريخ: 17 و20 و21/03/2018.



ستؤدي هذه الأعمال الى إقفال مسرب واحد من الاوتوستراد والإبقاء على مسربين للسيارات المتجهة نحو بيروت.



يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".