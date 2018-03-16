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روكز: برنامجي يرتكز على الطائف مع امكان تعديل مواد فيه ليطرح حلولا للازمات وتقوية الجيش والقوى الامنية

16
MARCH
2018
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نظمت هيئة "التيار الوطني الحر" في زوق مكايل، لقاء مع المرشح عن دائرة كسروان - جبيل العميد الركن المتقاعد شامل روكز في مجمع " سانسز" في البلدة، في حضور رئيس البلدية ومخاتير وحشد من الفاعليات والأهالي.

 

بعد النشيد الوطني، كلمة ترحيب لجوزف ابي هاشم شدد فيها على ان "نهج العميد روكز الوطني هو النهج الذي يرتاح اليه الوطن ويريده اللبنانيون"، وقال: " لقد اعتدنا على رؤيته في الجندي الشريف لانه يكون في ارض المعركة ولا يترك مهمته الا للنصر او الاستشهاد، عنوانه "الشرف والتضحية والوفاء".

 

بعدها، شرح العميد روكز برنامجه الانتخابي الذي "يرتكز على الطائف مع امكان تعديله في مواد محددة ليطرح حلولا للازمات بدلا من التسبب بها".
وقال " نحمد الله لدينا اليوم رئيس جمهورية قوي وقادر على حلحلة الازمات بتعامله المباشر مع مختلف القيادات السياسية، ومفهومنا للرئيس القوي أن لبنان يقوى به وليس ان يقوى الرئيس على مجموعات لبنانية".

 

اضاف: "انطلاقا من الدستور، لدينا قوانين ومنها ما هو صالح والآخر منقوص، وقد أعددنا قوانين عدة لمحاربة الفساد عموما ومن اهمها قانون الاثراء غير المشروع لأننا نعرف كم من الثروات تؤخذ من الدولة انطلاقا من هذا الامر. وقوانينا منقوصة لمحاسبة المسؤولين، وهناك قوانين عدة عن حقوق المرأة والطفل والشيخوخة وغيرها".

 

وتطرق الى "الاصلاح القضائي الذي يمثل ضمان المواطنين وحقوقهم والاستثمار في لبنان لان النمو الاقتصادي ينمو بالاستثمارات الخارجية".

 

ثم تحدث عن محور الامن الذي "يتمثل حصرا بالجيش والقوى الامنية"، مؤكدا ان شغله الشاغل "سيكون تقوية الجيش والقوى الامنية ودعمهم، علما ان لبنان الرسمي موجود اليوم في مؤتمر روما - 2 عبر رئيس حكومته وعدد من الوزراء لهذه الغاية".

 

وشرح برنامجه الاقتصادي على "مختلف الصعد السياحية والصناعية والزراعية والاستثمارات في الغاز والنفط"، لافتا الى ان "التحدي هو في انشاء صندوق وطني لاستثمار النفط والغاز لمستقبل لبنان والاجيال".

 

وتطرق الى "الامن الاجتماعي والحاجات الحياتية للمواطن من طبابة ودراسة ومستقبل الشباب الذي يمثلون روح التغيير والثورة في المجتمع، اضافة الى أهمية البيئة واعادة لبنان أخضر".

 

وعرض المشاريع المخصصة لمنطقة كسروان - الفتوح من طرقات وصرف صحي.

 

وشدد على ان "السيادة والجيش مقدسان والتبعية ليست موجودة عندنا"، لافتا الى ان "تاريخنا يشهد لنا بالنزاهة".

 

وختم:"أنا أعيش دائما في كسروان وفي استطاعتي ان أرحب بكم، ففكرة القلب تنطبق علي". 

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