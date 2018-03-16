أبو كسم يستنكر ما يرد في برامج تلفزيونية ساخرة من استعمال مشوّه لعبارات مقدسة ويدعو وزير الاعلام والمجلس الوطني والقضاء الى التحرك

A + A -

صدر عن مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابو كسم البيان الآتي " لقد بلغ الاسفاف ببعض البرامج التلفزيونية الساخرة حد إستخدام تعابير دينية مسيحية من أقوال السيد المسيح ومن الانجيل المقدس في اسكتشات على الشاشة من دون أي احترام للمقدسات وآخرها ما ورد في برنامج على قناة " الجديد " وقبلها على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.

إننا في المركز الكاثوليكي للاعلام نستنكر هذه الاساليب الرخيصة في العمل الاعلامي، وهي أساليب تدلّ على ابتعاد مستخدميها عن الايمان وعن قلّة إحترام للاديان السماوية وخصوصاً للمسيحيين في زمن الصوم المبارك.وكل ما يصدر في هذه البرامج من تعرّض للاديان ومن استعمال مشوّه لتعابير مقدسة لا ينمّ إلا عن إساءة بالغة لمعتقداتنا ، وهذه أمور لا يمكن السكوت عنها طويلاً ، وإن إحترامنا لحرية الاعلام وللحريات العامة لا تخوّل البعض التمادي في ممارسة الحرية غير المسؤولة.وإننا نضع هذه الممارسات بتصرف وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع كما بتصرّف القضاء للتحرك وإتخاذ الاجراءات المناسبة والرادعة بما يضع حداً نهائياً لكل ما يسيء الى الرسالات السماوية والى الدين المسيحي تحديداً ".