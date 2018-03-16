الوزير غطّاس خوري بعد لقائه المطران مطر هناك تواصل يومي مع القوّات اللبنانيّة ويمكن أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع في أية لحظة

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استقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، وزير الثقافة النقيب الدكتور غطّاس خوري، في دار مطرانيّة بيروت المارونيّة، واجرى معه جولة أفق حول مواضيع الساعة على الساحة المحليّة، ولا سيما الجولات التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر مع تيّار المستقبل ورئيسه الرئيس سعد الحريري. وبعد اللقاء قال الوزير خوري للصحافيين: تشرّفت بزيارة سيادة المطران بولس مطر رمز الإعتدال في لبنان وهو راعي أبرشيتنا وله الكثير من الأفضال علينا وعلى كل أبرشيّة بيروت. بحثت مع المطران مطر بالأمور التي هي قيد النقاش في لبنان، وخصوصًا الإنتخابات النيابيّة وأخذنا بركته لنعمل لأن تكون هذه الإنتخابات ديمقراطيّة وأن يحصل كل مرشح على حقّه، من خلال التنافس الديمقراطي ومن ضمن الأصول المرعيّة الإجراء، لنعود بعد الإنتهاء من الإنتخابات للعمل معًا من أجل لبنان ووحدة الجبل والعيش المشترك فيه.

وردًا على سؤال حول ما إذا قد حسم تيار المستقبل تحالفاته للإنتخابات، قال الوزير خوري: لقد تمّ حسم بعض التحالفات في بعض الدوائر الإنتخابيّة، خصوصًا في الشوف وعاليه وبعبدا، مع القوّات اللبنانيّة و الحزب التقدمّي الإشتراكي. أما الدوائر الأخرى، فهي تخضع لنقاش موسّع وهناك بورصة تجاذبات قائمة بين كلّ القوى السياسيّة وليس مع تيّار المستقبل فقط. نأمل أن تنتج الأيام المقبلة تحالفات في الدوائر الإنتخابيّة الأخرى، وانشاء الله يكون هناك توافق على لوائح مشتركة تمثّل إرادة اللبنانيين بوحدتهم.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك لقاء مرتقب بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، قال الوزير خوري: هناك تواصل يومي مع القوّات اللبنانيّة وسبق لي وزرت الدكتور جعجع الأسبوع الماضي، وإذا ما دعت الحاجة يمكن أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع في أية لحظة، لكن ما زلنا حتى الآن في طور النقاش في إمكانيّة التحالفات في دوائر انتخابيّة أخرى.