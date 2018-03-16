جولة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل في كسروان

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جولة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل يومي السبت والاحد في كسروان الفتوح

يوم السبت 17 آذار 2018:

17.00: طبرجا ـ كفرياسين (بلازا بالاس).

19.00 : يحشوش (إفتتاح مكتب الهيئة + لقاء في ساحة الكنيسة).

21.00: شننعير (عشاء في دير مار مارون الرويس).

يوم الاحد 18 آذار 2018:

8.30: فاريا (مار شربل الصليب).

9.00: كفرذبيان (مطعم سلامه).

11.00: حراجل (قداس في كنيسة السيدة).

13.00: عجلتون (لقاء في فندق مونتيبيلو).

14.30: ذوق مكايل (غداء شعبي في السوق العتيق).

16.30: درعون _ حريصا (لقاء في بيت عنيا حريصا).

17.45: إفتتاح المركز الانتخابي (حارة صخر).

19.15: غزير (لقاء في ساحة المير فؤاد شهاب).

21.00: عشاء في القطين (كازينو آصاف).