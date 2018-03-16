جولة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل في كسروان

A+
A-
جولة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل يومي السبت والاحد في كسروان الفتوح
يوم السبت 17 آذار 2018:
17.00: طبرجا ـ كفرياسين (بلازا بالاس).
19.00 : يحشوش (إفتتاح مكتب الهيئة + لقاء في ساحة الكنيسة).
21.00: شننعير (عشاء في دير مار مارون الرويس).
يوم الاحد 18 آذار 2018:
8.30: فاريا (مار شربل الصليب).
9.00: كفرذبيان (مطعم سلامه).
11.00: حراجل (قداس في كنيسة السيدة).
13.00: عجلتون (لقاء في فندق مونتيبيلو).
14.30: ذوق مكايل (غداء شعبي في السوق العتيق).
16.30: درعون _ حريصا (لقاء في بيت عنيا حريصا).
17.45: إفتتاح المركز الانتخابي (حارة صخر).
19.15: غزير (لقاء في ساحة المير فؤاد شهاب).
21.00: عشاء في القطين (كازينو آصاف).