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صابر أعلن مرشحي التيار الوطني الحر الملتزمين: الإعلان النهائي في ٢٤ آذار وكل من ترشح من دون موافقة سيحاسب (الصور بعدسة جورج فغالي)

16
MARCH
2018
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اعلن  نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر اسماء مرشحي التيار للانتخابات النيابية في مؤتمر صحافي عقده في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل وقال  صابر: "هذا المؤتمر مخصص للاعلان عن مرشحي التيار الملتزمين الذين خضعوا للآلية وهناك مرشحين آخرين طلب منهم الترشح احتياطا وكذلك هناك من ترشحوا من تلقاء نفسهم على ان يتم الاعلان النهائي عن اللوائح في ٢٤ الجاري والذي سيضم الاصدقاء والمناصرين الذين سينضوون في المستقبل في تكتل التغيير والاصلاح". 
 
واكد صابر "ان كل ملتزم في التيار ترشح من تلقاء نفسه من خارج الآلية من دون موافقة القيادة سيحاسب بحسب القانون الداخلي في التيار وستتخذ بحقه الاجراءات بحسب الاصول". 
 
 
ثم اعلن صابر اسماء المرشحين وهم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملتزمون
 
دائرة مذهب الاسم
1 عكار روم ارثوذكس اسعد درغام
2 عكار ماروني جيمي جبور
3 عكار سني هزاع عثمان
4 طرابلس ماروني طوني ماروني
5 المنية سني محمد زريقة
6 زغرتا ماروني بيار رفول
7 الكورة روم ارثوذكس جورج عطالله
8 البترون ماروني جبران باسيل
9 البترون ماروني نعمة ابراهيم
10 جبيل ماروني سيمون ابي رميا
11 كسروان ماروني روجيه عازار
12 كسروان ماروني شرف ابو شرف
13 المتن ماروني ابراهيم كنعان
14 المتن روم ارثوذكس الياس بو صعب
15 المتن روم كاثوليك ادغار المعلوف
16 المتن ماروني نبيل نقولا
17 المتن ارمن ارثوذكس لينا ديميرجيان
18 بعبدا ماروني الان عون
19 بعبدا ماروني ناجي غاريوس
20 بعبدا ماروني حكمت ديب
21 بعبدا درزي فادي الاعور
22 عاليه ماروني سيزار ابي خليل
23 عاليه روم ارثوذكس الياس حنا
24 عاليه درزي سلطان فياض
25 الشوف ماروني ماريو عون
26 الشوف روم كاثوليك غسان عطالله
27 الشوف سني طارق الخطيب
28 الشوف ماروني غياث البستاني
29 بيروت 1 روم كاثوليك نيكولا صحناوي
30 بيروت 1 اقليات طوني بانو
31 بيروت 1 اقليات ميشال حبيس
32 بيروت 2 انجيلي ادكار طرابلسي
33 بيروت 2 روم ارثوذكس طوني شاغوري
34 بيروت 2 سني رمزي دسوم
35 بيروت 2 درزي خليل حماده
36 بيروت 2 شيعي كريم قبيسي
37 بعلبك - الهرمل روم كاثوليك ميشال ضاهر
38 بعلبك - الهرمل شيعي غادة عساف
39 بعلبك - الهرمل شيعي فؤاد المولى
40 زحلة ماروني سليم عون
41 البقاع الغربي - راشيا ماروني شربل مارون
42 جزين ماروني امل ابو زيد
43 جزين ماروني زياد اسود
44 جزين روم كاثوليك سليم الخوري
45 جزين روم كاثوليك جاد صوايا
46 صيدا سني عبد الله البعاصيري
 
 
ورداً على سؤال عن التحالفات مع التيار الوطني الحر، أوضح صابر "ان المشاورات مستمرة وستتضح الصورة قريباً". 
 
وعن عدم ادراج اسم المرشح شامل روكز مع اسماء المرشحين قال: "العميد شامل روكز غير ملتزم في التيار الوطني الحر واليوم اعلنا فقط اسماء الملتزمين".
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