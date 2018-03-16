أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 آذار 2018

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الأخبار: علم وخبر



لائحة ريفي في بيروت

من المتوقع أن يعلن وزير العدل السابق أشرف ريفي لائحته في دائرة الشمال الثانية، الخامسة بعد ظهر، الإثنين المقبل. وعلم أن الأسماء المحسومة في اللائحة حتى الآن هي: عن طرابلس: أشرف ريفي، وليد قمر الدين، عبد المنعم علم الدين (سنّة)، جورج الجلاد (أرثوذوكس)، بدر عيد (علوي).

الضنية: راغب رعد ونزيه سعاده. المنية: توفيق زريقة أو هاني الدهيبي. ولا يزال ريفي عاجزاً عن تسمية مرشحَين عن المقعدين السنيين في طرابلس، كذلك الامر بالنسبة إلى المقعد الماروني، «مع احتمال التحالف مع روجينا القنطرة».

وسيُعلن ريفي لائحته في دائرة بيروت الثانية، الأسبوع المقبل، وعلمت «الأخبار» أن الأسماء المحسومة فيها حتى الآن هي: زياد عيتاني، أكرم سنّو (عن السنّة)، وعامر مجدلاني (أرثوذوكس).

مساع لجمع سلام وحمود في بيروت 2

أصبحت اللائحة التي ينوي رئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام تشكيلها لخوض الانتخابات النيابية في بيروت الثانية، بحكم المُنجزة، وتضم إلى سلام كلّاً من: ريما اللبان، كريم مجدلاني، سلوى الخليل، نبيل بدر، وراغدة درغام. وعلمت «الأخبار» أن مساعي يقوم بها الوزير السابق عبد الرحيم مراد لجمع لائحة سلام ولائحة المرشح القاضي خالد حمود في لائحة واحدة.

مدير مكتب فرعون يتمرد

بعد ترشيح النائب ميشال فرعون لمدير مكتبه سيبوه مخجيان في دائرة بيروت الاولى، طلب فرعون من مخجيان الانسحاب وذلك بعد دراسة أظهرت أن الاثنين سيتنافسان على الاصوات نفسها، ما سيؤثر سلباً على الصوت التفضيلي لنائب الاشرفية الكاثوليكي. الا أن مخجيان، على ما يقول المقرّبون من فرعون، رفض الانسحاب من دون معرفة اللائحة التي سينضم إليها.

متري أو سكاف مع سعد وعازار

التقى أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا ــ جزين جوزف متري، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها سعد وشريكه في اللائحة المرشح الماروني إبراهيم عازار لاختيار شريكهما الكاثوليكي، وهي باتت محصورة بين متري ويوسف السكاف.

البزري وحمود وجبران مجدداً

تتكثف المشاورات في الآونة الأخيرة بين عبد الرحمن البزري والجماعة الاسلامية في صيدا، في ظل ترجيحات أن يبرما تفاهماً انتخابيا يضمّهما (البزري ومرشح الجماعة بسام حمود) والمرشح عن أحد المقعدين المارونيين في جزين صلاح جبران في لائحة واحدة.

القومي يدعم حبيقة في بعبدا

أبلغت ماكينة الحزب السوري القومي الاجتماعي الانتخابية نظيرتها في التيار الوطني الحرّ أن الحزب يؤيّد انضمام رئيس حزب الوعد جو حبيقة إلى لائحة التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل في دائرة بعبدا. وعلمت «الأخبار» أن الحزب القومي أكّد للتيار رغبته في منح أصواته للائحة التيار وأمل وحزب الله، إذا كان حبيقة مرشّحاً عن أحد المقاعد المارونية في عدادها، علماً بأن اللائحة لا تضمّ مرشّحاً للقومي الذي يحظى بعدد لا بأس به من الأصوات في هذه الدائرة.

لائحة المعارضة في صور ــ الزهراني تكتمل

وصلت المشاورات بين الحزب الشيوعي اللبناني ورياض الأسعد وبعض الوجوه المستقلة، في دائرة الزهراني ــ صور، الى مرحلتها الاخيرة. ومن المنتظر أن تعلن أسماء اللائحة المكتملة في غضون اليومين المقبلين، ومن ضمنها رياض الأسعد عن أحد مقعدي الزهراني الشيعيين، ورائد عطايا عن أحد مقاعد صور الشيعية الأربعة، بالاضافة إلى مرشح عن المقعد الكاثوليكي في الزهراني.

لائحة كرامي بلا ماروني

قرّر الوزير السابق فيصل كرامي، بالتنسيق مع حليفه جهاد الصمد، عدم ترشيح أي مرشح عن المقعد الماروني في طرابلس، وذلك كرمى للوزير السابق جان عبيد، الذي تربطه علاقة تاريخية بآل كرامي، وهو مرشح عن هذا المقعد في لائحة الرئيس نجيب ميقاتي.

دياب عاد إلى «بيت الوسط»

بعد سنوات من الجفاء، زار النائب السابق سليم دياب منزل الرئيس سعد الحريري قبل مغادرته بساعات إلى العاصمة الإيطالية أول من أمس، وجرى الاتفاق على دعم دياب ماكينة تيار المستقبل الانتخابية، علماً بأن رئيس نادي الأنصار السابق شارك في مهرجان إعلان الترشيحات في واجهة بيروت البحرية الجديدة.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن لا تفضي الانتخابات النيابية المقبلة إلى أكثرية قادرة على تشكيل حكومة بل إلى أقليات كبيرة يحتاج تشكيل الحكومة إلى تحالف ثلاث منها على الأقلّ، وإعتبرت أنّ هذا المشهد سيخرج العراق من الاحتقانات الطائفية والمذهبية لأنّ الأغلبية التي ستسمّي رئيس الحكومة ستتشكل من كتل نيابية مختلطة طائفياً، ولأنّ المكون الكردي بعد الانقسام السياسي بداخله سيكون شريكاً في التكتلات المتقابلة في البرلمان الجديد...

خفايا

لوحظ توجّه عدد من المرشحين المناوئين للمقاومة في محافظة كثر فيها عدد المرشحين، إلى الولايات المتحدة الأميركية بذريعة أنهم يريدون التواصل مع المغتربين اللبنانيين هناك، فيما تردّدت معلومات عن أنّ أجندة لقاءات هؤلاء المرشحين تتضمّن اجتماعات مع مسؤولين في دوائر أميركية تُعنى بالشأن اللبناني، وتحديداً بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة.



اللواء: أسرار

لغز

عجَّل عدد من المفاتيح المعروفين في الانتخابات لوضع خطط سريعة لموسم الاستثمار!



غمز



تهتم جهات حزبية بمعرفة القوى الداعمة لحراك معارض في مناطقها، وإمكانية تسجيل حيثيات مزعجة.



همس

تخشى ماكينة انتخابية من استمرار التعثر في رأب الصدع بين مرشحين في أحد أقضية الجبل، الصافية طائفياً.

النهار: أسرار الآلهة



بكركي على الحياد

تحرص بكركي على التزام المسافة عينها من كل المرشحين وعلى عدم تحويل الصرح منبراً لهؤلاء..

أسلحة روما مع ...

قال مسؤول سابق إن نوع الأسلحة التي ستعطى للجيش والقوى الأمنية هو الذي يحكم نجاح مؤتمر روما 2....

إحضار مغتربين

بدأت اتصالات بعض الأحزاب والقوى السياسية تشمل متموّلين ورجال أعمال في الخارج لدرس نقل لبنانيين مغتربين قبيل الانتخابات النيابية....



صيف حار

بدأت مصادر دراسات وأبحاث تروّج لصيف "حار" في المنطقة لأسباب شتّى....

الجمهورية: أسرار

رهان



بالرغم من تأكيد أكثر من مسؤول على إجراء الإنتخابات في موعدها يراهن أحد النواب الحاليين على عدم حصولها.



لوم

نُسِب إلى مَرجع سياسي أنه وجّه لوماً شديداً إلى شخصية قريبة منه على خلفية ترشيحات اعتُبِرت مُستفزَّة لحزب حليف.



لائحة

عُلِم أن سياسياً شاباً تُرك وحيداً وبدون أي لائحة على ما يبدو حتى الساعة.