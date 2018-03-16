ما علاقة الدعم الدولي بملف النزوح؟

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انتهى مؤتمر روما بوعود تلقاها لبنان من أربعين دولة لدعم الجيش والقوى الأمنية عبر هبات وقروض ميسّرة طويلة الأجل، وفقاً للخطة الخمسية التي قدّمها الوفد اللبناني على أن تقوم الدول المانحة بدرسها والبحث في كيفية تقديم الدعم تماشياً مع قدراتها المالية، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري.

أما السؤال الأخطر هو ما علاقة «الشهية» والحماسة الدولية لدعم لبنان بملف النزوح؟ وهل مخاوف المجتمع الدولي والأوروبي تحديداً على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان جرّاء العدد الهائل من النازحين السوريين هو سبب الدعم؟ وبالتالي هل توطينهم في لبنان هو الهدف المضمر؟

وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري خلال افتتاح المؤتمر إلى أنه «مع توافد اللاجئين السوريين والتهديد الأمني من النزاع المجاور في سورية يجب على الأسرة الدولية أن تُعرب عن التزامها التام في تأمين استقرار لبنان ووحدة أراضيه».

وأكد أن «لبنان هو من أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة ومن الضروري الحفاظ على هذه الحالة».