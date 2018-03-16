إنتخابات 2018: كاظم الخير لجأ الى ميقاتي وانضم الى لائحته

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بعض ما كتبته دموع الأسمر-

بدأت حماوة الانتخابات في الدائرة الشمالية الثانية ترتفع بشكل ملحوظ ويرتفع معها مستوى الخطاب السياسي الانتخابي كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي. وهذه الحماوة بدأت تظهر في الاوساط الطرابلسية كما في الضنية ويوم امس في المنية التي شهدت مشاورات لساعات طويلة انتهت بانسحاب المرشح مصطفى عقل الذي كان احد اعضاء لائحة الرئيس نجيب ميقاتي عن مقعد المنية وجاء انسحابه لصالح النائب كاظم الخير بعد ان التقى ميقاتي في دارته وجوها من المنية تمنت عليه ضم النائب كاظم الخير الى لائحته معتبرين انه تعرض الى عملية غدر ومؤامرة لاغلاق بيت سياسي عريق في المنية.



واوضح الرئيس ميقاتي انه لا يتصرف كغيره بالتخلي عن اصدقائه وحلفائه الا اذا انسحب من تلقاء نفسه هذا الصديق او ذاك الحليف وتمنى على ابناء المنية ان يتفقوا فيما بينهم على من يرونه مناسبا لتمثيلهم في اللائحة. وهذا ما حصل بالفعل حين انسحب مصطفى عقل للخير الذي زار يوم امس الرئيس ميقاتي في دارته معلنا انضمامه الى «لائحة العزم» معتبرا ان هذا القرار يأتي بعد المؤامرة التي حصلت وبعد شعوره بالاهانة بكرامة المنية. وكان لافتا ما قاله كاظم الخير من ان القيود فكت وفتحت الابواب ليأخذ قراره بكل حرية بما ينسجم مع مصلحة المنية. وانه حصل تلاق مع الرئيس ميقاتي خاصة وان الاخير تعاطى باخلاق عالية مع آل عقل وآل الخير بما يحفظ كرامة الناس في المنية وانه هذا ما كان يأمله من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واكد انه متفق مع ميقاتي ببرنامج انتخابي للمستقبل.



