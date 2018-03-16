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عشرات الآلاف يغادرون الغوطة والدولة تستعدّ للمزيد... تخوين وتشكيك بين فصائل المسلّحين

16
MARCH
2018
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في سورية حملت التطوّرات العسكرية والسياسية مؤشرات على تراجع مناخ التصعيد الأميركي الروسي الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما نجح اجتماع ضباط الارتباط بين الفريقين في جنيف وعمان، بسحب المفعول السلبي لتصريحات المندوبة الأميركية الدائمة في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي، وتأكيد عدم وجود نيات أميركية لأيّ عمل عسكري ضد الجيش السوري، والتفاهم على تخفيض منسوب التوتر رغم الخلاف القائم على التعاطي مع الوضع في الغوطة، فيما قالت مصادر عسكرية إن التراجع الأميركي ناجم عن درجة الحسم في الموقف الروسي وجدية التصدي لأيّ عمل عسكري أميركي من جهة، ولنجاح الجيش السوري في دخول مرحلة أخيرة من عملية الغوطة لم تعد تنفع معها التهديدات الأميركية، فتجزئة الغوطة إلى ثلاث مناطق منعزلة أفقدها القيمة الاستراتيجية الناتجة عن حجمها مجتمعة بحدودها المتصلة من جهة بالعاصمة، ومن جهة بجبال القلمون ومن جهة بالبادية وصولاً للحدود العراقية والأردنية.

وهذه ميزات تبخّرت مع المتغيرات العسكرية الجديدة، حيث الجزء المتصل بالعاصمة عبر حي جوبر يضيق مساحة يومياً مع التقدّم المتواصل في الجزء الجنوبي من الغوطة، والجزء الشمالي الذي تشكله دوما محاصر ويجري التفاوض على خروج المدنيين أوالمسلحين منه، أو إنتاج تسوية من نوع جديد تضمن إنتشار أجهزة الدولة السورية فيه مع ضمان دمج الفريق الرئيسي فيه الذي يمثله جيش الإسلام في العملية السياسية. وهذا ما يشتغل عليه الأتراك مع الروس لاستبعاد الخيار العسكري، وما نتج عنه من مواقف لفيلق الرحمن تتوجه بالتخوين والتشكيك نحو قيادة جيش الإسلام، بينما كان عشرات آلاف السوريين يغادرون الغوطة ويختبرون بعد سبع سنوات علاقتهم بدولتهم التي فتحت مستشفياتها للمصابين والمرضى والجرحى، وأمنت مراكز للإيواء مزوّدة بكلّ المستلزمات الضرورية، بينما بدأت الروايات الصادرة عن الخارجين من سجن الميليشيات الكبير تفضح التجويع والإكراه والتجنيد، كما الاغتصاب والقتل. والأهمّ فبركات الكيميائي التي ذهب المدنيون ضحايا تجاربها وتصوير أفلامها.

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