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إنتخابات 2018: لماذا فرط التحالف بين ريفي والضاهر في عكار؟

16
MARCH
2018
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بعض ما كتبه جهاد نافع-

للمرة الثانية يحصل التباعد بين اللواء اشرف ريفي والنائب خالد الضاهر، في المرة الاولى عندما زار الضاهر بيت الوسط ومن ثم اعلانه الاقتراع لصالح الرئيس ميشال عون وهذا ما اثار امتعاض اللواء ريفي حينها واعتباره ان الضاهر اخذ خيارا سياسيا اخر. ثم عادت المياه الى مجاريها مؤخرا بعد ان شن الضاهر حملة على تيار المستقبل مجددا واعلانه انه يمد اليد للواء ريفي في الاستحقاق الانتخابي ولاقاه ريفي بالايجابية حيث حصل اكثر من لقاء تنسيقي ومراجعة نقدية لموقف الضاهر.


منذ عدة اسابيع وكلاهما يعتبران انهما يحتاجان لوحدة الموقف الى ان تم التوافق على التحالف الانتخابي قي دائرة عكار.


بدأت المشاورات على قدم وساق بتشكيل اللائحة التي عرفت بعكار بانها لائحة تحالف خالد الضاهر - اللواء اشرف ريفي وهي اللائحة التي ستكون منافسة للائحة المستقبل خاصة وان الضاهر اعلن اكثر من مرة ان لا مجال للتحالف مع المستقبل بل التحالف يكون مع من يتلاءم والخط السياسي.

وحسب المصادر ان خالد الضاهر وتحت شعار التحالف مع اللواء ريفي راح يجري مشاوراته وتشكيل لائحتهما لكن دون العودة الى ريفي.


يوم امس الاول حصل لقاء في مكتب اللواء ريفي في الاشرفية لمناقشة التشكيلة العكارية طلب الضاهر في الاجتماع دعم اللواء ريفي بتجيير الاصوات الموالية وعلى ان يكون ريفي رئيسا فخريا للائحة عكار. لكن شرط ان لا يتدخل بالاسماء وان يترك حرية الاسماء للضاهر.


حسب المصدر ان هذا الاقتراح لا يمكن تسجيله في خانة التحالف وانما يبين ان الضاهر يريد من ريفي الاصوات لتأمين الحاصل الانتخابي كما يريد ان يحظى بالصوت التفضيلي.


لم يرق للواء ريفي هذا المطلب الذي اعتبره غير منطقي ولا سيما وان ريفي يستطيع ان يشكل لائحة من انصاره في عكار ولديه حجم اصوات حسب مصادره تؤمن الحاصل الانتخابي. ولذلك كان جوابه للضاهر الافضل ان تشكل لائحتك وانا اشكل لائحتي ونلتقي بعد الانتخابات. وانتهى الاجتماع الى فك ارتباط بين الرجلين.

الديار
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