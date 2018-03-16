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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



نجح لبنان في استقطاب الدعم الدولي لجيشه وقواه الأمنية وللاستقرار في مؤتمر روما الثاني والخطوة التالية في باريس الشهر المقبل لدعم اقتصادي للبنان ايضا كما ان للبنان نصيبا من النجاح في مؤتمر بروكسل للنازحين.

وهكذا يمكن القول إن لبنان حاضر بقوة في العالم وان استقراره كما قال رئيس الوزراء الايطالي ضروري من حيث حماية الاستقرار في الشرق الاوسط. وقد أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي شارك على رأس وفد في مؤتمر روما التزام لبنان بالقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 مشيرا الى إرسال فوج عسكري متطور الى الجنوب اللبناني.

وفي موازاة التحرك في الخارج إهتمام في الداخل بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة. وفي هذا السياق ينتظر ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري البرلمان الى جلسة الاسبوع المقبل.

وفي تطور خارجي يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين المقبل إجتماعا للبحث في ما وصف بتدخلات إيران في المنطقة. ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع تحضيرات أميركية لنقل رأس الدبلوماسية الى رئيس الاستخبارات في ظل بيان رئاسي يحذر الحوثيين في اليمن من عرقلة حركة الملاحة الدولية.

كذلك فإن تنامي الصراع بين بريطانيا وروسيا مستمر وجديده إعلان موسكو عن إجراءات لمواجهة الاجراءات البريطانية في طرد الدبلوماسيين. البداية من روما وجديد اللقاءات والمواقف هناك.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

جدد المجتمع الدولي تمسكه بلبنان في مؤتمر روما الذي جمع 41 دولة وحضره ممثلون على مستوى عالمي بمشاركة رئيس حكومة لبنان الرئيس سعد الحريري ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، هي تظاهرة اعلان ثقة بلبنان وامنه وجيشه وقوى الامن الداخلي وبقية الاجهزة الامنية.

الرئيس الحريري تبنى اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ثلاثة ايام بانه ستتم مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني بعد الانتخابات النيابية واعلن انضمامه الى دعوة الرئيس عون للمجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية من اجل تمكينها من الاطلاع بواجبها بالحفاظ على الامن والاستقرار وفق لاستراتيجية الدفاع الوطني وشكر اليونيفل وكل الدول التي لديها قوات تعمل في اطارها.

الرئيس الحريري كشف عن التزام حكومة لبنان باتخاذ خطوات لتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الاشهر المقبلة واطلاق العمل على انشاء وحدة متخصصة للامن النسائي باشراف رئاسة مجلس الوزراء تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الاسلحة النارية من قبل المدنيين.

لكن الخبر الابرز محليا هو انفراط التحالف بين الوزير السابق اشرف ريفي والنائب خالد الضاهر وهو ما تم تاكيده من قبل الطرفين، واللافت ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بيانا نسبته الى المكتب الاعلامي للضاهر وقد كشف فيه تهجم ريفي على المملكة العربية السعودية وعلى الرئيس سعد الحريري مستخدما تعابير غير لائقة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

لبنان موزع اليوم بين الداخل وروما... في روما أكبر تظاهرة دولية لمصلحة بحث المساعدات للمؤسسات العسكرية اللبنانية، وفق التقارير التي قدمها لبنان عن احتياجات مؤسساته...

وفي الموازاة موقف لبناني قدمه وزير الخارجية، وفي روما أيضا، حث فيه الاونروا على عدم خفض ألاموال المخصصة للاجئين في لبنان... وفيما لبنان منهمك في روما بما يمكن ان يحصل عليه من أرقام المساعدات، كان لبنان الداخل منهمكا بالأرقام العابرة للدوائر الإنتخابية، فمع تلاحق إعلان البرامج الإنتخابية وإطلاق الماكينات الإنتخابية وتسجيل اللوائح، كان لافتا عمليات خلط الأوراق في أكثر من منطقة وبين أكثر من طرف يفترض أنهم حلفاء...

عملية خلط الاوراق هذه شملت حتى الآن دائرة بعلبك الهرمل، ودائرة طرابلس المنيه الضنية وصولا إلى دائرة زحلة ودائرة بيروت الاولى، فيما لم يعرف بعد كيف ستستقر التحالفات رسميا... ما أصبح شبه ثابت أن مصلحة كل طرف سياسي، سواء كان تيارا او حزبا أو تجمعا، تأتي قبل التفاهمات وإعلان النيات، وكأن هذه التفاهمات وإعلان النيات لم تكن سوى طقس من طقوس المهادنة ولم تكن إتفاقا في العمق، فإذا لم يؤد التفاهم أو إعلان النيات إلى تحالف إنتخابي، فما هي غاياته وأهدافه؟

وفيما الإرتباك واضح عند معظم الأفراقاء، صدر موقف في غاية الأهمية عن حزب الله أطلقه منسق الإنتخابات في الحزب الشيخ نعيم قاسم أدلى به إلى وكالة رويترز، ومما جاء فيه: "طموحنا من هذه الانتخابات ليس رفع عدد نواب حزب الله بل ان يكون هناك تمثيل أوسع لحلفائنا من مختلف المجموعات والطوائف والاحزاب...

قاسم اعتبر ان القانون الحالي سيرفع بالتأكيد عدد نواب حلفاء الحزب، متوقعا ان يكون التغيير محدودا في شكل الحكومة المقبلة وطريقة تشكيلها، ولكن بالتأكيد ستخضع لمحاسبة أوسع من قبل النواب، بسبب التنوع الذي سيكون في البرلمان.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

مؤتمر روما 2 انعقد ووجد لبنان نفسه مرة جديدة في رعاية دولية وعربية لصيقة لكن تمييز الدول الداعمة كان واضحا في تعاطيها الايجابي مع الشق العسكري من الوفد اللبناني لجهة انه فريق انجز وحقق في تشكيله جسر الامان للدولة زمن اقتتال اهل السياسة على مغانمها وزمن الفراغات الدستورية والشرعية الطويلة قبل ان ترفع هذه الدول قبعاتها احتراما للدور البطولي للجيش والقوى الامنية في محاربتها الارهاب ودحره.

وهذا لا يعني ان الدول الداعمة لا تثق بالسلطة السياسية اللبنانية والا لما كان المؤتمر لكن سلطتنا مطالبة دوليا وعربيا بامرين الاول المزيد من الانجاز على صعيد وحدانية امساكها بشؤون البلاد السيادية والثاني المزيد من العمل على تقليص حجم حزب الله مع علم هذه الدول بان الحفاظ على عدم الضغط على الحزب يشكل جزءا من الاستقرار.

وتطمئن الحكومة الدول الداعمة اكد الرئيس الحريري بعد الرئيس عون على ان الاستراتجية الدفاعية ستبحث في الانتخابات وبعد الانتخابات وزاد بالتاكيد على مبدا النأي بالنفس وافاض في تعداد انجازات الجيش والقوى الامنية على صعيد تثبيت استقرار لبنان الذي هو جزء من استقرار المنطقة والعالم قبل ان يطالب بدعم سخي لهما بالسلاح النوعي والعتاد .

لبنانيا، اقتراب المهلة القاتلة لتشكيل اللوائح الانتخابية زادت الاحزاب والقوى المعنية بالترشح توترا لكنها لا تبدو مهلة حث بدليل اننا لم نشهد بعد ولادة تحالفات جديدة بل على العكس فان الخطب النارية والانتقادات تتوالى بين الافرقاء المفترض ان يتحالفوا لتحسين واقعهم الانتخابي.

اكثر من ذلك فان لوائح كثيرة كانت تشكلت او على وشك التشكل مهددة اليوم بالانهيار والتفكك.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

روما من فوق غير بيروت من تحت فعلى أرض الطليان كلام في تجهيز العسكر وهنا تختصر المعركة الانتخابية كل الحديث مع خروق لملف القرصنة الذي تتكشف عنه اليوم تفاصيل يعود زمنها الى ال " غوغل كاش وبالكاش الدائن بدأ مؤتمر روما اثنان بحث خطط من شأنها تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية ووضع إستراتيجة تسلح سقفها الأعلى الاستغناء عن خدمات حزب الله وحدودها الأقرب مدى هي الوقوع تحت رتل من الدين الجديد وأمام أربعين دولة تلا رئيس الحكومة سعد الحريري تعويذة النأي بالنفس والتزام القرارات الدولية وتعزيز الأمن اللبناني وحكم القانون مع إشارته إلى عبء التحديات الأمنية الناجمة عن النزوح كلام الحريري لم يكن مرصودا بالخرزة الزرقاء التي كانت مكلفة عملا اضافيا يتوزع على الدوائر الساخنة وبينها الضنية حيث يحتكم كاظم الخير على الخرزة البديلة ويسحب ملفات من الجن الأزرق من شأنها أن تعكر الصفو الانتخابي وتؤلب على الحريري المواجع لكن الوجع الأكثر إيلاما سيقع في كسروان حيث خرجت الحروب الصامتة داخل اللائحة الواحدة إلى العلن وتبعتها هزات ارتدادية من النائبة جلبيرت زوين التي هاجمت المرشح نعمت فرام بعنف واتهمتْه بدفع الأموال وقالت: عيب هيك مش حلو هلقد ينقال عن الكسرواني انو بنشرى وبيناع وبالتزامن كان افرام يطلق ماكينته الانتخابية ويظللها بالإنسان أولا معتبرا أن العدو هو من يعتبر السرقة من الدولة حلالا "ليزبط حالو" والعدو هو كل شخص أو فريق أو حزب أو ميليشيا يرى أن الدولة مزرعة يستغلها ويطوعها لمشاريعه ولما كان أعداء نعمت فرام غير مرئيين بالعين المجردة فإن خصما واحدا منظورا بمكبرات الصوت الكلامية ظهره رئيس مؤسسة الانتشار إلى العلن وهو منصور غانم البون قائلا إنه لا يحب التعامل معه فرد البون لقد سبق وبادلته الشعور ومن دون تردد وما زلت عند رأيي آملا أن يبقى على رأيه وألا يضطر الى العيش معنفا واللجوء الى الاعتذار كما فعل في قضية اخرى .

عند هذا الحد انكسرت الجرة بين الائتلاف الواحد على لائحة شامل روكز التي لن تعود شاملة على الارجح وبلغة الكسر وبمفعول رجعي تكشف الجديد اليوم عن فبركة ملحقة بملف زياد عيتاني سوزان حبيش الغوغل كاش وعلاقته بعبد المنعم يوسف على مسرح قناة الام تي في. فتابعوا التفاصيل خلال النشرة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

هي صخرة رسمت حدود حق لبنان الصلب والثابت في ارضه، النقطة باء التي زف رئيس مجلس النواب نبيه بري بشرى دخول الجيش وقوات اليونيفل اليها كانت تعتبر عن كل ابجدية التمسك بالسيادة والحقوق والحدود وكل الثروات وتضع امام اسرائيل نقطة عند اخر سطر في فصول اطماعها وتكتب بخط عريض لا تنازل.

لبنان ينتظر المنح من اهراءات روما في مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية والذي سيناقش الخطة الخماسية المقدمة من الدولة اللبنانية، وفي افتتاح المؤتمر كشف الرئيس سعد الحريري انه سيتم ارسال المزيد من جنود الجيش اللبناني الى الجنوب مع التأكيد على نية نشر فوج نموذجي هناك.

الحريري شدد امام المؤتمرين ان اسرائيل تبقى التهديد الرئيسي للبنان وانتهاكاتها يجب ان تتوقف وهي تواصل وضع خطط لبناء جدران في المناطق المتنازع عليها على طول الخط الازرق.

على المستوى الانتخابي لم يبق سوى 11 يوما لتسجيل اللوائح ورغم قصر المهلة المتبقية فان التعثر في صوغ الكثير من التحالفات يرصد في غير مكان ما يعقد تشكيل لوائح مشتركة.

ولعل ما صدر في الساعات الاخيرة عن تيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الحر ما يعكس حقيقة هذا الواقع.

وعلى الصعيد المالي تحط موازنة العام 2018 اعتبارا من يوم غد على مشرحة لجنة المال التي ستعقد جلستين يوميا على امل ان تقر قبل نهاية الشهر الحالي وفق ما يرغب فيه الرئيس بري.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

مشت الغوطة باهلها للافلات من قيد الارهاب، وارتمى عشرات الآلاف منهم في احضان الدولة، على ان يعودوا متى عادت الغوطة الى احضانها..

خرج عشرات الآلاف من اهالي الغوطة هربا من مناطق المسلحين، واخرجوا معهم الحقيقة الواضحة التي تدحض كل الافلام الكيماوية باخراجها السيء ونواياها الاسوأ، فمشوا سبع سنوات من عمر الازمة، وعشرات الكيلومترات في الصحراء حتى وصلوا الى امان الجيش السوري الذي يقاتل الارهاب بيد، ويمد الاخرى لحماية اهله واحتضانهم..

ما تعيشه الغوطة اليوم مثال على ما عاشته سوريا لسنوات، من تضليل وقتل وتكفير، حتى كفر اهلها بكل الشعارات المرفوعة زورا من دول لا تريد لهم الا الضياع، والبناء على اوجاعهم المتراكمة احلامها المتهالكة..

وعلى طريق الغوطة الطويل مشت النزالات الدولية التي لامست الاشتباك السياسي العالمي بين روسيا من جهة والولايات المتحدة الاميركية وحلفائها واتباعها من جهة اخرى. وان كان مجلس العموم البريطاني منبر التهجم والكلام واطلاق النزال الدبلوماسي بحجج جاسوسية، فان مساحة الاشتباك الروسي أكبر بكثير مع الاميركي الذي لامس النزال المباشر مع موسكو بحجة الغوطة وقصصها الكيمياوية المختلقة، قبل ان يرسم الكرملين عبر الخط الساخن خطوطا حمرا للاميركي وحلفائه..

من الخطوط الساخنة عالميا الى الخطوط اللبنانية الباردة انتخابيا.. فرغم اطباق المهل على الجميع فارضة اخراج تحالفاته الانتخابية، بقي الهروب الى الامام السمة العامة، او محاولة اتقان الحسابات، لكي تتوافق ارقام التخمينات التمهيدية مع حقيقة الصناديق الانتخابية.. ووسط الغموض التام، خرج الى الاعلام اعلان عن تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر في بعبدا، وتحالفهم مع جمعية المشاريع وشخصيات وطنية في لائحة “وحدة بيروت” في دائرة بيروت الثانية..



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

في روما اليوم، كان لبنان محور اهتمام العالم. ليس لحل أزمة أو طرح حل أو محاولة التوفيق بين متقاتلين أو متخاصمين، كما درجت العادة على مدى عقود.

فلبنان الذي حضر في روما اليوم، ممثلا برئيس الحكومة والوفد الوزاري والعسكري والامني، كان "لبنان القوي". لبنان الرئيس العماد ميشال عون، الواحد في الهدف، الموحد في الطرح، الحامل أبدا هم المؤسسات العسكرية والأمنية، التي حققت في المرحلة الأخيرة إنجازات يشهد لها البعيد كما القريب، توجها تحرير الجرود من الارهاب والتكفير...

وبغض النظر عن حجم الدعم المادي الذي قد يتلقاه لبنان، فالرسالة المعنوية كانت واضحة: المجتمع الدولي حريص على استقرار لبنان، وعلى اللبنانيين الاستفادة من الفرصة بتعزيز الوحدة وتحصين الشراكة...

هذا في روما. أما في بيروت، وعلى مساحة الدوائر، فالانتخابات النيابية عنوان شعبي أول. ففي وقت يعقد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية رومل صابر مؤتمرا صحافيا الحادية عشْرة والنصف من قبل ظهر الغد للإعلان عن أسماء مرشحي التيار، تمهيدا لإعلان اللوائح والبرنامج الانتخابي في الرابع والعشرين من الجاري، وغداة اعلان القوات اللبنانية أسماء مرشحيها أمس، برز اليوم ما نشره موقعها الإلكتروني الرسمي عن تعذر التحالف بينها وبين تيار المستقبل حتى الآن... وفي الاخبار الانتخابية أيضا، برز الخلاف الطارئ بين الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد ضاهر، والذي عبرت عنه بيانات وبيانات مضادة.